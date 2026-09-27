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密州選區重劃圖 最高院駁回 川普三度挫敗

編譯王曉伯／綜合報導　
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針對分引發的激烈爭議，聯邦最高法院25日駁回密蘇里州國會選區圖，這項選區重劃將使共和黨於11月期中選舉獲益。這對正力爭保住國會控制權的川普總統及共和黨無疑是再一次挫折。

密蘇里州最高法院之前已兩次駁回共和黨重劃該州國會選區的要求，但共和黨仍透過上訴試圖恢復使用2025年版選區劃分圖。聯邦最高法院25日駁回該上訴法院的裁決。

裁決指出：「選舉正在進行之際，若在如此臨近的時刻下令恢復使用2025年版選區劃分圖，將引發選舉混亂。」

最高法院的這項裁決，同時也批准了由「人民而非政客」(People Not Politicians)組織提交的緊急申請。該組織正是對新選區劃分圖提出異議的一方。密蘇里州「人民而非政客」組織執行主任馮·格拉恩(Richard von Glahn)在一份聲明中表示，「我們受夠了那些腐敗政客，他們試圖繞過密蘇里州憲法規定的程序，強行實施他們制定的選區劃分圖。」他指出，「我們從一開始就說過，對於華府這種攫取權力的行為，最終決定權掌握在人民，而非政客手中。」

此一裁決也意味密蘇里州在此次期中選舉將使用2022年版選區劃分圖，該圖涵蓋了共和黨控制的6個席次和民主黨控制的2個席次。該州已開始向軍人和海外選民寄送選票，部分缺席投票也已於22日啟動。

共和黨所提出的2025年選區圖本將取消由民主黨眾議員克利弗(Emanuel Cleaver)佔據的席位。

密蘇里州這份選區圖是共和黨在川普總統指示下，於全美範圍內推動重新劃分國會選區行動的一部分，旨在劃定有利於其黨內候選人的選區。包括加州在內的其他各州民主黨人也採取了應對措施，著手繪製新的選區圖。

克利弗25日在接受NBC新聞簡短電話採訪時表示，他對這一裁決感到「非常高興」，並對重劃選區的問題在11月大選前塵埃落定感到如釋重負。

精華 FAQ

  • 最高法院認為選舉已在進行中，若在如此臨近投票時強行恢復2025年版選區圖，將引發選舉混亂，因此駁回上訴並維持原有安排。

  • 密蘇里州將改用2022年版國會選區劃分圖進行11月期中選舉，現有6席共和黨、2席民主黨的版圖維持不變，已開始的選票寄送與缺席投票也不受影響。

  • 共和黨在川普指示下推動重劃選區，原本希望以2025年版圖削弱民主黨眾議員克利弗的席位、提升期中選舉勝算，如今遭最高法院否決，等於受挫。

川普 密蘇里州 共和黨

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