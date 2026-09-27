風暴襲東岸 多地淹水 10萬戶停電

新澤西州威爾伍德市(Wildwood, NJ)一家人抱著家當細軟涉水撤離住家。(路透)

東北風暴(Nor'easter)移動速度緩慢，威力強大，帶來強風、暴雨與巨浪，正橫掃東北部各州，影響數千萬人，並一度造成約10萬戶停電，400餘班次客機取消。

國家氣象局(National Weather Service)氣象專家歐拉維克(Bob Oravec)警告，26日晚間至27日新澤西 大西洋城(Atlantic City)以北將出現最大潮位，可能引發沿海地區大範圍淹水。

美聯社報導，沿海地區災情頻傳：紐約長島 社區水淹街道，民眾划皮艇出行；新澤西碼頭淹水，有價值15萬元的船隻被強風吹走失蹤；維吉尼亞州與馬里蘭州 亦出現海水倒灌、沙灘流失及車輛受困。

新澤西州朗布蘭奇(Long Branch, N.J.)街道淹水，居民乾脆陸上行舟。(美聯社)

風暴亦嚴重打亂交通與大型活動。波士頓及離島數百航班取消；MLB波士頓紅襪隊(Red Sox)與芝加哥小熊隊(Chicago Cubs)將系列賽最終戰移師佛羅里達舉行；歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)演唱會、紐約鐵人三項及Ocean City音樂節均告取消。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲民眾切勿靠近水域以策安全。

路透報導，這股強勁的東北風暴從華盛頓特區一路延伸至緬因州，惡劣天氣預計將持續至28日。紐約州與新州已宣布受災嚴重的郡(含紐約市)進入緊急狀態，康乃狄克州亦啟動緊急應變中心。風暴重創電力與交通，高峰期一度造成逾11.9萬戶停電，截至26日下午，新澤西、康乃狄克、紐約與賓州仍有8.8萬戶斷電。長島電力公司(PSEG Long Island)表示強風吹倒樹木與電線，正全力搶修。此外，全美已有約425架次航班取消、1338架次延誤。

緬因州約克市(York, ME)海岸捲起巨浪，岸上房屋紛紛加強支撐。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，氣象局警告未來幾天強風、大潮與豪雨仍將持續，霍楚警告將有高達20呎的巨浪。麻州鱈魚角(Cape Cod)與離島陣風更上看每小時65哩。這場風暴甚至打亂了北卡羅來納州的婚禮，受困賓客最終在當地露營地與民眾合力協助下完成儀式。新州沿海淹水尤為嚴重，海水倒灌淹沒街道與車輛，席布萊特(Sea Bright)市長凱利(Brian Kelly)預估災情規模恐接近2011年的颶風艾琳(Irene)等級。

國家氣象局氣象學者貝爾克(Matthew Belk)指出，新英格蘭地區進入秋季，樹葉仍留在樹上有更多風阻，可能會增加樹枝倒塌的風險，進而引發停電。