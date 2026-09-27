救援NASA望遠鏡失敗 私人太空船墜地球

新創太空科技公司Katalyst Space Technologies的太空船LINK救援「雨燕觀測衛星」的任務失敗，這艘具有三隻機械手臂的太空船於25日墜落地球。圖為LINK的照相機所拍攝到的地球照片。(美聯社)

一艘執行救援太空總署(NASA )老舊望遠鏡的無人太空船於25日墜落地球，距離發射不到三個月。

美聯社報導，新創太空科技公司Katalyst Space Technologies宣布具有三隻機器手臂的太空船LINK救援失敗。它於夜間重返大氣層，代表NASA耗資3000萬元的「雨燕觀測衛星」(Swift Observatory)救援行動告終。隨著軌道逐漸下沉，「雨燕」預計將於11月初墜入大氣層。

「雖然我們對雨燕的任務結束感到難過，但這次救援依然值得，」NASA天文物理部門主管高德曼(Shawn Domagal-Goldman)表示，這次行動為未來衛星救援提供寶貴經驗。

Link在不到一年內倉促建成，任務是「捕捉」服役已22年的「雨燕」並將其推升到更高更持久的軌道，以便繼續觀測宇宙最劇烈爆炸。然而，太陽劇烈閃焰(flare-ups)導致「雨燕」下墜速度之快遠超預期。

NASA年初暫停觀測並調整「雨燕」位置以最大限度減少大氣阻力，否則在救援太空船趕到前它早已墜毀。

Link於7月3日發射後不久即發生電子故障，失去兩個反作用輪，隨後故障閥門更導致衛星高速旋轉、通訊中斷。雖然工程師搶回控制權，但燃料已耗盡，救援任務於8月叫停。

Katalyst利用剩餘的幾周時間練習操控Link長約一米的機械手臂，末端裝有類似人手的機械爪，飛行控制人員甚至引導太空船接近距離「雨燕」7至9哩範圍內拍攝照片。

「我們一開始就知道這項任務雄心勃勃且時間緊迫，」Katalyst創辦人兼執行長李坤熙(Ghonhee Lee，音譯)表示，公司會將經驗教訓運用於未來衛星回收，「這是一個我們可以繼續發展的基礎。」

「雨燕」在剩餘的一個月裡已重新開始掃描宇宙。這座耗資3.64億元的觀測衛星於2004年發射，能快速轉向捕捉「伽馬暴」(gamma ray bursts)與恆星爆炸，為其他望遠鏡提供預警。NASA目前正努力尋找填補該空缺的方法。