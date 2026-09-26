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想抗衡SpaceX？貝佐斯扶植藍色起源 26年已挹注300億元

編譯廖振堯／即時報導
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藍源公司的軌道旅遊太空艙，目前該公司已停止太空旅遊業務，全力開發發射衛星等項目。...
藍源公司的軌道旅遊太空艙，目前該公司已停止太空旅遊業務，全力開發發射衛星等項目。(路透)

亞馬遜(Amazon.com)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)一直試圖打造一家能與馬斯克的SpaceX抗衡的企業。自2000年創立「藍色起源」(Blue Origin)以來，貝佐斯已投入300億元，包括最新一筆20億元資金挹注。

華爾街日報查閱的文件揭露了貝佐斯的投資情況，這筆金額顯示出他對藍色起源非比尋常的投入，幫助公司成長為一家擁有約1.5萬名員工、並制定雄心勃勃成長計畫的大型太空企業。

文件及知情人士表示，貝佐斯這筆20億元資金是藍色起源首次引入外部投資人募資案的一部分。這輪超額認購的募資目前已籌得100億元，公司估值達1400億元。根據文件，這家未上市公司2025年的營收為8億元，藍色起源在文件中預計今年營收將達約14億元，2030年更將暴增至超過300億元。預期營收的一部分將來自衛星通訊業務，但該業務目前尚未將任何設備送入軌道；此外，營收也將來自公司計畫建立的人工智慧衛星群。文件指出，很大一部分營收將來自火箭發射需求。

藍色起源持續精簡並強化營運，包括去年進行大規模裁員，以及停止次軌道太空旅遊航班。執行長林普(Dave Limp)上任近三年來，一直強調加速公司內部任務及技術開發，而公司也極欲為航太總署(NASA)等客戶交付成果。

在各項業務領域中，藍色起源都面臨其他火箭營運商、衛星、太空船公司的競爭，但最主要對手仍是SpaceX。藍色起源號稱其「新葛倫號」(New Glenn)能拉近差距，這是一款配備可回收助推器的大型火箭。藍色起源迄今已發射這款火箭執行三次任務，但自5月一枚火箭在佛州發射台爆炸後尚未再次升空，目前正在重建發射設施。

據彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)，貝佐斯截至9月底的身價為2750億元，他一直出售亞馬遜股票為藍色起源提供資金。貝佐斯去年受訪時表示太空產業有足夠的發展空間，可以容納多家企業一同成功，「SpaceX會成功，藍色起源也會成功，還有一些甚至尚未成立的公司也能成功。」

精華 FAQ

  • 他一直希望打造可與馬斯克的SpaceX抗衡的太空企業，因此自2000年創立藍色起源後便長期投入資金，累計已達300億元，展現極高戰略押注。

  • 這輪募資目前已籌得100億元，且是公司首次引入外部投資人。文件顯示，藍色起源估值約1400億元，貝佐斯另投入最新20億元資金。

  • 公司正精簡營運、裁員並停止次軌道旅遊航班，轉向加速任務與技術開發，重點放在新葛倫號、NASA合作、火箭發射，以及未來衛星通訊與AI衛星群。

SpaceX 貝佐斯 亞馬遜

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