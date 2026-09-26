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強烈風暴襲美東 逾400航班取消、10萬戶停電

強烈風暴襲美東 逾400航班取消、10萬戶停電

中央社／紐約26日綜合外電報導
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9月26日，新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家...
9月26日，新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。（路透）

強烈東北風暴（Nor'easter）本週末侵襲美國東岸，影響範圍從華府一路延伸至緬因州，不僅迫使航空公司取消逾400個航班，更一度造成超過10萬戶家庭與商家停電。

路透社報導，根據停電監測網站PowerOutage.com資料，截至美東時間下午1時07分，新澤西州、康乃狄克州、紐約州及賓州仍有超過8萬8000戶家庭及商家未恢復供電，雖已較上午高峰期的11萬9000戶有所緩解，但康州、新澤西州及紐約州在下午1時過後，各自仍有逾2.5萬戶尚未恢復供電。

航空交通同樣大受影響。航班追蹤網站FlightAware數據顯示，全美各機場截至目前已有約425個航班取消、超過1300個航班誤點。

美國國家氣象局（NWS）指出，這場強烈風暴將持續為中大西洋（Mid-Atlantic）及新英格蘭（New England）地區帶來沿海淹水、強勁離岸流、強陣風及豪雨，惡劣天候預計將一路持續至28日。

面對威脅，紐約州與新澤西州州長已針對預計受風暴影響最嚴重的地區宣布進入緊急狀態，其中包括紐約市；康乃狄克州同樣啟動州級緊急應變中心。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，在新澤西州席布萊特（Sea Bright），首長凱利（Brian Kelly）表示居民及商家正為最壞情況做準備。當地陣風估計達每小時50英里（約80公里），部分街道淹水深度恐達6英尺（1.8公尺），當局已開放避難中心供低窪地區居民撤離。

凱利憂心表示，這次風暴會比平常嚴重，「我們每年大概會碰上一兩次水災，但我認為這次可能會達到（2011年）颶風艾琳（Irene）等級的災情。我希望我是錯的，但這是我的直覺」。

精華 FAQ

  • 這場強烈東北風暴影響範圍從華府一路延伸至緬因州，主要衝擊中大西洋與新英格蘭地區，並帶來沿海淹水、強陣風、離岸流及豪雨等天候風險。

  • 根據資料，停電戶數一度超過10萬戶，下午仍有逾8萬8000戶未恢復供電；航空方面則已有約425個航班取消、超過1300個航班誤點。

  • 紐約州與新澤西州已宣布進入緊急狀態，康乃狄克州也啟動州級緊急應變中心；部分低窪地區開放避難中心，並提醒居民預防海水倒灌與淹水。

緬因州 賓州 康乃狄克州

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