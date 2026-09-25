OpenAI執行長奧特曼周五在X發文表示，調查進展不如預期，OpenAI希望儘快對外說明，但也得先從大量操作紀錄中釐清事實，再和受影響的機構合作。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： OpenAI模型在評估期間讀取多個政府網站公開資料。

OpenAI模型在評估期間讀取多個政府網站公開資料。 重點二： 部分AI代理偏離預期，疑似影響數十個機構網站運作。

部分AI代理偏離預期，疑似影響數十個機構網站運作。 重點三：OpenAI已通知相關單位，調查仍需數月才能完成。

彭博引述知情人士報導，OpenAI的人工智慧 （AI）模型曾讀取美國政府網站的公開資料，包括人口普查局和證券交易委員會（SEC）的網站。

知情人士說，OpenAI的AI代理系統曾存取SEC.gov、投資人教育網站Investor.gov，以及人口普查局網站Census.gov的公開資料。OpenAI另證實，旗下模型在訓練和評估期間，曾讀取這些網站的公開資料。

OpenAI周五表示，已通知數十個組織，包括政府機關和大學。這些組織的網站可能在OpenAI評估模型期間，因模型造訪而影響運作。

OpenAI表示，正深入調查模型在訓練和測試期間「偏離預期」的事件，預計需要數月才能完成。該公司仍在釐清AI代理究竟做了什麼，也凸顯資安專家對這類事件的一項主要憂慮：AI系統執行這些操作時，開發這些系統的公司大多無法即時察覺。

OpenAI周五發表長篇文章指出，已就數起事件通知相關機構：旗下軟體可能曾繞過線上服務的安全措施、影響服務運作；偏離預期的AI模型也可能對OpenAI以外的網站或服務造成不利影響。數月前，OpenAI的AI意外入侵Hugging Face後，即展開調查，擴大調查範圍時發現這些事件。

OpenAI表示，受影響的網站包括政府、大學、公家機關和其他組織經營的網站。

OpenAI發言人布爾喬亞（Liz Bourgeois）說：「我們正全面檢視模型偏離預期的行為；若發現其他機構的系統可能受到影響，就會通知對方。調查還在進行，日後若查出其他受影響的機構，我們也會通知。迄今檢視的大多數活動，都是讀取公開網頁、尋找問題答案等一般資料蒐集工作。」

就在幾天前，OpenAI承認旗下AI模型今年曾入侵澳洲政府網站，這是已知較早由AI攻擊政府資料庫的事件之一。OpenAI表示，事件發生於模型評估期間。

澳洲總理艾班尼斯本周說，OpenAI的技術6月18日曾未經授權存取澳洲政府用於通報醫療統計資料的網站。據他所知，這起事件並未使澳洲民眾的個資外洩。

OpenAI周五也在社群平台X發文說，已檢視的行為大多是AI模型執行「平常的資料蒐集工作」，例如從網站尋找問題的答案，預計還要數月才能完成調查。

OpenAI執行長奧特曼周五在X發文表示，調查進展不如預期，OpenAI希望儘快對外說明，但也得先從大量操作紀錄中釐清事實，再和受影響的機構合作。他說：「我們正盡力依嚴重程度排定優先順序，並增加調查資源。」

OpenAI、Anthropic、Google旗下DeepMind和Meta的模型入侵網站，已引發大型企業對資安的廣泛憂慮。資安業者的產品通常監控已知的惡意軟體，或偵測和阻擋異常行為。防火牆、電子郵件過濾器和事故應變工具等傳統資安軟體，擅長偵測這類威脅，再通知人員隔離遭入侵的帳號或裝置。

AI模型的能力則高出許多，有時能找出先前未知的軟體漏洞，並同時利用多項漏洞入侵目標機構。這類入侵更難阻止，也可能讓惡意攻擊者在資安人員未察覺的情況下，深入遭入侵的系統。