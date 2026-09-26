「東北風暴」襲美東 紐約州、新州進緊急狀態

強勁「東北風暴」席捲新英格蘭地區，氣象預報警告，危險天候恐持續到周末。圖為麻州格洛斯特(Gloucester, Mass.)海岸的狂風巨浪，(美聯社)

強勁的「東北風暴」(nor'easter)25日從新英格蘭襲擊美國東海岸，直至北卡羅來納州，導致紐約州 和新澤西州宣布進入緊急狀態。

席捲新英格蘭地區的東北風暴，25日強度進一步升高，東海岸掀狂風巨浪，氣象預報警告，危險天候恐持續到周末。紐約州長霍楚 警告稱，由於東北風暴帶來暴雨、大風和洪水，周末期間可能會出現停電。由於風暴的影響，紐約州和新澤西州州長宣布包括紐約市在內的多個郡進入緊急狀態。

停滯不前的東北風暴導致海灘迅速侵蝕和沙丘消失，增加了新澤西州和紐約州沿海地區發生洪水倒權的風險。

新英格蘭數百萬民眾收到風暴預警，目前已有多場音樂會被迫取消，麻州度假勝地鱈魚角(Cape Cod)附近島上居民在風暴來臨前幾天提前撤離到內陸。

位於麻州諾頓的國家氣象局(National Weather Service)氣象學者貝爾克(Matthew Belk)稱，麻州的鱈魚角、瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)和楠塔基特島(Nantucke)25日晚間和26日陣風風速可能達每小時60至65哩，波士頓附近地區風速則約每小時50至55哩，內陸地區風速為每小時35至40哩。

貝爾克說，愈靠近海岸，愈可能受影響。

貝爾克表示，新英格蘭地區進入秋季，東北風暴並不罕見，但秋季初期樹葉尚未落盡，風阻大，樹枝折斷風險隨之增加，恐導致停電並在路上留下碎片。

就在人們嚴陣以待之際，波士頓紅襪隊(Red Sox)宣布調整周末與芝加哥小熊隊(Chicago Cubs)的賽程，原定27日下午的比賽提前到25日；此外，歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)宣布，原定25、26日在麻州福克斯堡(Foxborough)吉列球場(Gillette Stadium)舉行的兩場演唱會將取消。

此外，由於強風和海面波濤洶湧，連接鱈魚角、楠塔基特島、瑪莎葡萄園島的公共渡輪服務25日大規模停駛；在羅德島(Rhode Island)，前往布洛克島(Block Island)的渡輪也已停航，渡輪服務暫停的情況將持續到26日。

麻州渡輪官方管理機構Woods Hole, Martha's Vineyard and Nantucket Steamship Authority發言人德里斯科爾(Sean Driscoll)表示，經常往返島嶼的人們來說，被困在島嶼一側或另一側司空見慣，多數人有因應方案。

德里斯科爾說，遇到渡輪停駛確實很麻煩，但這並不是什麼稀奇事，生活在這個地區的一部分就是知道如何因應這類情況。