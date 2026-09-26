快速遣送移民到第三國被擋 白宮緊急上訴

一架載有70名移民、原定飛往蒲隆地、盧安達與中非共和國的遣送包機，在出發前一天深夜遭聯邦上訴法院裁決取消飛行，白宮不服向最高法院提出上訴。示意圖。(路透)

川普政府遣送移民 至第三國的做法接連踢到鐵板，撼動川普2.0核心政策，白宮 於24日向最高法院提起緊急上訴。

根據美聯社報導，第一巡迴上訴法院(1st U.S. Circuit Court of Appeals)23日午夜前作出裁決，取消一架載有70人、原定飛往蒲隆地(Burundi)、盧安達(Rwanda)與中非共和國(Central African Republic)的遣送包機。

移民代表23日晚間向上訴法院提出緊急救濟，宣稱從多重管道得知一架包機原定翌日從路易斯安納州亞歷山卓(Alexandria)起飛，將移民遣送至非洲第三國。

上訴法院在短短數小時內做出判決，重申日前不利於川普政府移民政策的裁決，並主張此前同意司法訴訟期內遣送航班仍可執飛的命令已失效，引發白宮強烈不滿，司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，這項「在夜深人靜之際」發布的命令，剝奪行政機構「完全合法且寶貴以遏制非法移民 的一大工具。」

白宮主張需要大法官介入「制止混亂」，強調航班取消「需與三國展開新一輪外交協商」，司法部訟務次長沙爾(D. John Sauer)強調：「最近數個月政府已將數千名外國人遣送至第三國，還有數千人符合遣返條件。」

報導指出，絕大多數遭遣返移民來自墨西哥，但是川普政府透過一系列祕密協議，將數千移民遣送至北非利比亞(Liberia) 、南美洲蓋亞那(Guyana)等20多國，部分移民發現身處從未聽過的國家，還被強行拘留。

兩名男子本月被遣返至中非的赤道幾內亞(Equatorial Guinea)，其委任律師宣稱委託人在一家由酒店改建的拘留中心遭到暴力毆打，不但被當地員警持槍威脅，還用袋子蒙住頭部。

根據報導，遣返移民至原籍以外第三國的爭議，去年曾送交最高法院，大法官們同意遣送包機可繼續執飛，不過上訴法院仍維持波士頓法官最終裁決，亦即移民被遣返前必須有充分機會證明遣送至第三國，將面臨迫害或酷刑等人身危險。