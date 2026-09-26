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柯克遇刺調查報告公布 猶他州大維安漏洞多

編譯盧炯燊／綜合報導
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「美國轉捩點」創辦人柯克去年9月10日在猶他谷大學校園演講時遭人暗殺身亡，支持者...
「美國轉捩點」創辦人柯克去年9月10日在猶他谷大學校園演講時遭人暗殺身亡，支持者在校外擺放鮮花和海報追悼。最新一份外部獨立調查報告指出，整個活動存在極大安全疏失，校方和主辦單位皆有責任。(美聯社)

保守右派網紅柯克(Charlie Kirk)去年9月10日在猶他州大學校園演講時遭人暗殺身亡，最新一份外部獨立調查報告指出，整個活動存在極大安全隱患，包括堅持戶外演講、校方事前未做安全評估。報告對此提出近150項建議。

綜合美聯社及華盛頓郵報等報導，保守派青年運動組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)31歲創辦人柯克遇刺事件，震驚全國之餘更造成社會嚴重撕裂，事後各方先後展開調查，而事發所在猶他谷大學(Utah Valley University) 25日公布外界高度關注的獨立外部調查報告。

報告指校方對這次有3000人參加的活動，事前沒有做正式的安全評估、沒有制定書面活動計畫，同時將整個活動的關鍵決策權交給「美國轉捩點」，該組織明知有巨大潛在風險，仍堅持讓柯克在露天戶外演講，儘管部分校方人員一度表示疑慮，然而沒有提出反對。

報告提出近150項建議，包括聘請一名警長專責校園活動、制定明確的活動標準，一旦人群規模及周圍環境問題達到某個程度時，就必須移至室內或其他更易控制的場所內舉行。

一個月前才剛上任的校長安德森(Jon Anderson)發聲明說，完全接納報告建議，強調校方有責任「從調查的結果中汲取教訓，並落實各項建議。」

他表示，校方過去一年在加強校園安全方面取得「顯著進展」，包括聘請一名專人負責協調校園警察及其他緊急應變工作，也增聘了校園警察。槍擊事件發生時，該大學僅有13名校園警察。

與此同時，柯克的家人上星期向校方發出一份「非正常死亡」的索賠通知書(Notice of Claim)，外界認定這是提出法律訴訟的前奏。

通知書指校方的連串「魯莽決定」導致柯克迅速死亡，包括未有充分做風險評估、沒有建立安全的警戒線，沒有即時安排急救人員到場，柯克只能由私人車輛而非救護車送往醫院。

代表律師指出，大學的外部獨立調查報告，完全證實家人提出的指控，校方領導層及安全部門要承擔所有責任。

精華 FAQ

  • 報告指出，這場有3000人參加的活動存在極大安全隱患，包含堅持戶外舉行、校方未做正式安全評估、也沒有書面活動計畫，讓整體風險被嚴重低估。

  • 校方被指將關鍵決策權交給「美國轉捩點」，沒有制定書面計畫，也未建立安全警戒線與即時急救安排，導致柯克遇刺後只能由私人車輛送醫。

  • 新任校長表示完全接納報告建議，稱會落實改善；柯克家屬則已提出「非正常死亡」索賠通知，外界普遍認為這是進一步提起訴訟的前奏。

猶他州 華盛頓郵報 柯克

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