隱私疑慮欺瞞用戶 臉書遭新墨西哥州陪審團裁定違法

美聯社報導，陪審團認定臉書違反超過4300萬項州消費者保護法，法官將在10月1日決定最終賠償金額，臉書可能面臨超過2000億元賠償。(路透)

社群媒體 平台臉書(Facebook)在隱私保護方面欺騙用戶，25日遭新墨西哥 州陪審團裁定違法。

美聯社報導，陪審團認定臉書違反超過4300萬項州消費者保護法，法官將在10月1日決定最終賠償金額，代表新墨西哥州 政府的律師團隊正爭取對每項違規處以最高5000元罰款，如果成功，臉書可能面臨超過2000億元賠償。所有賠償將用於教育基金。

法庭審判在聖塔菲(Santa Fe)進行2周，核心焦點在於臉書被指控欺騙用戶隱瞞資料外洩。事件源自一款第三方心理測驗應用程式，私自擷取約8700萬名用戶的個人資料，並轉售政治諮詢公司劍橋分析(Cambridge Analytica)以投放定向廣告。這家現已倒閉的諮詢公司，客戶包括川普2016年的競選團隊。

陪審員採信檢方的指控，認定臉書就保護用戶資料發表誤導性聲明，影響新墨西哥州200多萬人。陪審團也認定，在劍橋分析公司醜聞之後，臉書就第三方應用程式開發人員收集用戶資料的調查誤導大眾。

在結案陳詞期間，臉書代表律師辯稱，州政府提出的證據已經過時，儘管給予5年時間收集資料，新墨西哥州除了該起事件外，未能找到任何其他資料外洩的具體實例。

母公司Meta曾於8月同意支付最高180億元，以和解涉及未成年人安全問題的多州聯合訴訟。然而，在這份長達130頁的和解協議中，隱藏條款免除了Meta未來因劍橋分析隱私外洩案所應負的法律責任，使得新墨西哥州成為全美唯一堅持繼續對此案提告的州。佛羅里達州則是另一個未簽署和解協議的州，理由是認為協議對Meta的懲罰力道明顯不足。

此外，新墨西哥州今年也在一項針對該公司未成年人保護措施的兩階段審訊中，贏得了針對Meta總計9.42億元的判決。法院同時命令Meta必須實施全新的安全保護措施，包括年齡驗證技術以及在其平台上設置使用時間限制規範。