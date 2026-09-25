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美房市降溫？房貸利率升破7% 近7成家庭買不起新房

編譯葉亭均／即時報導
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美國30年期房貸利率近兩年來首度突破7%。(美聯社)
美國30年期房貸利率近兩年來首度突破7%。(美聯社)

美國30年期房貸利率近兩年來首度突破7%，隨著債市各期限殖利率大幅攀升，民眾住房負擔能力的疑慮提高。如今籠罩房市的問題，已從「借貸成本何時會下降」，轉變成「如果利率進一步走高，會發生什麼事？」這可能迫使一些屋主被迫降低售價，讓房市感受到涼意。

綜合彭博、金融時報與MarketWatch報導，房貸放款機構房地美（Freddie Mac）數據顯示，美國30年期固定房貸利率周四升至7.03%，創2025年1月以來最高。

30年期房貸利率飆升，是因為10年期美國公債殖利率周三升至2007年以來最高。債券投資人擔心美伊戰爭持續讓通膨升溫，尤其是油價上漲帶來的通膨壓力，此外還有其他一系列因素。

高房貸利率與美國總統川普在2024年總統大選競選期間所做的承諾形成落差。當時川普曾承諾降低利率，並改善美國民眾購屋條件。

全美住宅建築商協會（NAHB）首席經濟學家趙娜（音譯）表示，在房貸利率7%、房屋中位數價格41.3萬美元的情況下，近70%美國家庭無力負擔新屋；如果30年期房貸利率從7%升至7.5%，約有210萬戶家庭將被排除在房市之外；如果利率進一步升至8%，還會有另外約220萬戶家庭失去購屋能力。

趙娜表示：「在房貸利率從7%升至8%的情況下，總計將有430萬戶家庭無力購買一間價格中位數的新屋。」

目前房屋銷售已陷入低迷，若房貸利率持續上升，可能讓房市進一步陷入停滯。賓州大學華頓商學院房地產學教授瓦赫特表示：「很不幸，房市在這裡成了被犧牲的對象。」

賣方已經感受到壓力。舉例來說，屋主布拉德肖位於麻州、剛砸25萬美元翻修的住宅掛牌128萬美元，因看屋人數寥寥，不到一周便連兩次大幅降價共13.6萬美元。

根據Redfin數據，美國8月待售房屋中近五分之一曾降價，創2020年有紀錄以來該月最高比率；同時，8月成交房屋中有45%涉及賣方讓利。

對屋主而言，降價可能帶來不小的痛苦，因為開價甚至已低於屋主當初的買進價格。

一般房屋的待售時間為50天，高於近三年前房貸利率逼近8%時的36天。目前美國市場上約有150萬戶待售住宅，較2023年增加46%，這也讓買家擁有更大的議價空間。

富國銀行資深經濟學家多爾蒂表示，近幾季房市也對經濟成長造成些微拖累，只是強勁的消費支出以及AI基礎建設熱潮，目前掩蓋了房市疲弱的影響。

精華 FAQ

  • 主因是10年期美國公債殖利率升至2007年以來高點，帶動30年期固定房貸利率上揚；市場也擔心美伊戰爭推升通膨與油價，進一步壓抑購屋負擔能力。

  • 在房貸利率7%、房屋中位數價格41.3萬美元下，近70%美國家庭無力負擔新屋；若利率升至7.5%，約210萬戶將被排除，升到8%還會再少220萬戶。

  • 賣方壓力明顯增加，8月近五分之一待售屋曾降價，創2020年以來同期新高，且45%成交案涉及讓利；待售時間拉長，市場上約150萬戶待售屋也提高買方議價空間。

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