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連5升… 30年房貸利率飆破7% 購屋壓力劇增

編譯馬雯婷／綜合報導
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在聯準會升息後，30年房貸利率也來到7%的近年新高，使購屋者財務壓力更重。（美聯...
在聯準會升息後，30年房貸利率也來到7%的近年新高，使購屋者財務壓力更重。（美聯社）

美國長期房貸利率本周突破7%，為2025年1月以來首見。房貸利率連續5周上升，也讓原本就面臨購屋負擔沉重的買家，面臨更大的財務壓力。

房貸公司房地美（Freddie Mac）24日公布數據顯示，30年期固定房貸平均利率從上周的6.95%升至7.03%，高於一年前的6.30%。這也是2025年1月16日以來最高，當時平均利率為7.04%。

學者：今秋房市恐放緩

紐約郵報報導，Bright MLS首席經濟學家史杜特凡特（Lisa Sturtevant）表示，房貸利率突破7%除了立即增加購屋者的財務負擔，也可能形成一道「心理門檻」，進一步打擊房市信心。她指出，利率跨過7%大關，可能讓今年秋季的房屋交易明顯放緩。

房貸利率上升意味著購屋成本增加，也會削弱買家的購屋能力，部分有意購屋者可能因此選擇暫緩出手。

今年2月底，30年期房貸平均利率一度降至5.98%，創下2022年底以來最低水準。如今利率較當時上升約1個百分點，以貸款40萬美元計算，每月房貸支出約增加276美元。

實際房貸利率仍會依借款人的收入、信用條件及其他因素而有所不同，可能高於或低於目前的平均水準。

今年以來，美國房市持續陷入低迷，居高不下的借貸成本是主要原因之一。自美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊後，房貸利率持續走高。

房貸利率受到通膨、聯準會（Fed）政策，以及債券市場投資人對經濟前景的預期等多項因素影響，通常也會跟隨10年期美國國債殖利率走勢。

在油價飆升、通膨預期升溫之際，10年期美債殖利率也持續走高。2月底戰事爆發前，殖利率約為3.97%，本周四盤中一度升至5.17%，大致回到2007年的水準。

Realtor.com資深經濟學家史密斯（Anthony Smith）表示，10年期美債殖利率最新一波上升，顯示房貸利率面臨的上行壓力「還可能持續一段時間」。

聯準會上周為抑制持續升溫的通膨，宣布3年來首度升息，也可能進一步推高房貸利率。

盡管聯準會並不直接設定房貸利率，但其短期利率政策受到債券投資人密切關注，並可能進一步影響10年期美債殖利率。聯準會同時釋出訊號，暗示今年稍晚可能再次升息。

根據芝加哥商品交易所（CME Group）數據，華爾街交易員目前認為聯準會年底前再升息兩次的機率接近五成。

美國房市自2022年房貸利率開始脫離疫情期間低點後便陷入低迷。去年美國成屋銷售幾乎沒有成長，維持在約30年來低點，最新數據顯示，上個月成屋銷售再度放緩。

房貸申請量 連3周下滑

房貸利率持續攀升，也開始影響潛在買家的決策。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）最新數據，上周房貸申請量較前一周下降1.5%，連續第3周下滑。

其中，用於既有房貸再融資的申請量也同步減少，降至2025年2月以來最低水準。

15年期固定房貸利率同樣走高，本周平均利率從上周的6.26%升至6.42%，一年前則為5.49%。這項利率主要受到希望重新辦理房貸、降低利息支出的屋主關注，利率攀升可能讓部分屋主打消再融資念頭。

在高房貸利率壓力下，越來越多潛在買家轉向可調整利率房貸（ARM）。這類貸款通常能提供低於傳統30年期固定房貸的初始利率，上周約占所有房貸申請近10%。

精華 FAQ

  • 30年期固定房貸平均利率升至7.03%，是2025年1月16日以來首度重回7%以上。這不僅提高購屋月付金，也會形成心理門檻，壓抑買氣與成交意願。

  • 若以貸款40萬美元計算，利率從2月底的5.98%升到目前約7.03%，每月房貸支出約增加276美元。利率越高，買家的負擔與可負擔房價都會同步下降。

  • 房貸申請量上周下降1.5%，連3周下滑，再融資需求也跌到2025年2月以來最低。部分買家轉向ARM，但整體而言，房市信心與交易動能都可能持續受壓。

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