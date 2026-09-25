川普遇刺事件受傷七旬男子 槍傷併發症2年後去世
總統川普2024年7月13日以共和黨總統候選人身分，在賓州巴特勒(Butler)出席競選造勢集會期間遭槍擊受傷，也造成台下觀眾一死二傷，其中一名傷者兩年後，因槍傷併發症23日去世。
福斯新聞引述多家媒體消息報導，川普遇刺事件中最新的死者，是年逾70歲的科彭哈弗(James Copenhaver)。國會眾議院共和黨黨團在社媒發布訃告，對科彭哈弗的去世表示深感悲痛。
訃告說，「科彭哈弗以堅強和毅力忍受了難以想像的苦難，我們與他的家人、親友一同哀悼他的離世，願他安息」。
事發時也出席集會及發表講話的賓州斯利珀里羅克(Slippery Rock)自治鎮鎮長隆戈(Jondavid Longo)，也在X發文對科彭哈弗表示哀悼，又說當時在場的所有人永遠不會忘記他。
科彭哈弗2025年接受匹茲堡KDKA電視台採訪，憶述當時情況表示，川普講話時他站起來看向身後的巨型螢幕，然後聽到「砰」的一聲，但並沒有意識到自己中槍，之後又中了第二槍，整個人倒下來。
科彭哈弗的三頭肌中彈，腹部也中彈，造成神經損傷，醫生不得不切除部分結腸。他多次接受手術，但身體內仍殘留彈片，身負永久性傷殘，今年初向美國政府提出訴訟。
這次刺殺事件裡川普耳朵中槍，台下觀眾一死兩傷，20歲槍手庫克斯(Thomas Matthew Crooks)當場遭特勤人員擊斃。
事件引發了對特勤局的嚴厲審查，調查揭露集會現場周邊的保安規畫、溝通存在嚴重疏漏。不到兩星期後﹐時任特勤局局長金柏莉‧齊特爾(Kimberly Cheatle)辭職，承擔安保漏洞的責任，六名特勤局特工後也被停職。
由兩黨組成的眾議院特別工作組事後的調查得出結論，巴特勒襲擊事件是可以預防的，並指出了規畫、執行及領導方面的種種錯誤。
至於川普中彈後揮舞拳頭大喊「戰鬥」一幕成為他的標誌，也助他成為1884年克利夫蘭(Grover Cleveland)以來，另一位非連續任兩屆的總統。
最新去世的傷者是年逾70歲的科彭哈弗（James Copenhaver）。他在2024年巴特勒造勢集會中遭槍擊受傷，之後長期受槍傷併發症困擾，最終於23日去世。 他三頭肌與腹部都中彈，造成神經損傷，醫生甚至不得不切除部分結腸。雖然多次接受手術，體內仍殘留彈片，最後留下永久性傷殘，並在今年初向美國政府提告。 事件引發對特勤局的嚴厲審查，調查指出集會現場周邊保安規畫與溝通有嚴重疏漏。時任局長齊特爾隨後辭職，6名特勤局特工也被停職，兩黨調查更認定事件本可預防。
精華 FAQ
最新去世的傷者是年逾70歲的科彭哈弗（James Copenhaver）。他在2024年巴特勒造勢集會中遭槍擊受傷，之後長期受槍傷併發症困擾，最終於23日去世。
他三頭肌與腹部都中彈，造成神經損傷，醫生甚至不得不切除部分結腸。雖然多次接受手術，體內仍殘留彈片，最後留下永久性傷殘，並在今年初向美國政府提告。
事件引發對特勤局的嚴厲審查，調查指出集會現場周邊保安規畫與溝通有嚴重疏漏。時任局長齊特爾隨後辭職，6名特勤局特工也被停職，兩黨調查更認定事件本可預防。
上一則
運動博弈遊戲涉誘人成癮 賭輸仍無法自拔…律師興訟
下一則