川普擬禁柴油出口 白宮、業者有雜音 能源部盼產業「自願」減出口
政治新聞網站Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口90天，但能源部長萊特(Chris Wright)表示，目前正與煉油業者討論，「自願」減少柴油出口，作為全面出口禁令的替代方案。
Politico報導，川普政府還在草擬相關命令，但內部對於柴油出口禁令仍有歧見，燃料生產商也已反對，警告短期雖能壓低部分美國地區的柴油價格，長期卻反而會推升未來的燃料價格，因為煉油廠最終會減產以回應流失海外市場，反而推升價格。
美國柴油價格狂漲，已讓共和黨在11月國會期中選舉的選情更為艱困。川普總統已說，他敦促顧問支持柴油出口禁令。
報導引述一位曾與資深白宮官員討論禁令的石油業主管指出，川普傾向在本周結束前宣布一項禁令，把任何反彈視為「12月的問題」。
這位人士透露，白宮內部擔心「天快塌下來了，我們得對油價做點什麼」的行動派陣營，無疑已壓倒腦袋較冷靜的陣營。萊特、財長貝森特及內政部長柏根(Doug Burgum)都對全面禁令的構想提出異議。
若美國禁止柴油出口，將是歐巴馬政府2015年解除石油出口禁令以來，美國首度限制能源出口。一些共和黨國會議員、煉油業主管甚至是政府內部官員，都還在試圖說服川普，禁令是個壞主意。
川普政府的一名外部顧問透露，最近幾天已收到政府官員聯繫，尋找禁令的替代選項，官員擔心政府可能不斷延長出口禁令，創下政府干預能源市場的先例，之後民主黨也可能仿效。
報導引述川普的能源顧問說，萊特22日致電能源業執行長，警告可能會在未來幾天推出90天出口禁令，一些執行長立刻致電白宮表達反對，但這位顧問審慎表示，「由於反對聲浪甚大，所以(政策仍)可能改變」。
彭博資訊引述消息人士指出，萊特23日致電能源業主管，希望認真考慮自願限制出口，並且形容業界若能支持自願選項，可能是抵禦全面禁令的關鍵。
主要是為了壓低美國柴油價格，緩解能源成本上升對民眾與選情的壓力。川普已要求顧問支持此方案，但白宮內部仍存在明顯分歧。 萊特正與煉油業者溝通，希望業界「自願」減少柴油出口，以此取代全面出口禁令。能源部認為這樣較不會嚴重扭曲市場，也較容易取得業界配合。 他們認為禁令雖可能短期壓低部分地區油價，但長期會讓煉油廠減產、失去海外市場，最後反而推升未來燃料價格，且可能開啟政府干預能源市場的先例。
精華 FAQ
主要是為了壓低美國柴油價格，緩解能源成本上升對民眾與選情的壓力。川普已要求顧問支持此方案，但白宮內部仍存在明顯分歧。
萊特正與煉油業者溝通，希望業界「自願」減少柴油出口，以此取代全面出口禁令。能源部認為這樣較不會嚴重扭曲市場，也較容易取得業界配合。
他們認為禁令雖可能短期壓低部分地區油價，但長期會讓煉油廠減產、失去海外市場，最後反而推升未來燃料價格，且可能開啟政府干預能源市場的先例。
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