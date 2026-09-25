以總理批曼達尼 令紐約猶太人不安全 稱加薩種族滅絕「世紀謊言」
以色列總理內唐亞胡24日在聯合國大會上發表措辭強硬的演講，怒斥有關以色列在加薩實施種族滅絕的指控，稱其為「本世紀最大的謊言」，並堅稱以色列有權對伊朗發動戰爭，也指責紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)領導下，猶太人不再感到安全。數十名代表憤然離場以示抗議，內唐亞胡追罵他們是「道德懦夫」。
美聯社、紐約郵報(New York Post)報導，此前數日世界各國領導人紛紛譴責以色列在加薩的戰爭，並指責內唐亞胡策畫巴勒斯坦種族滅絕。內唐亞胡走向講台時，現場爆發出噓聲，數十名代表列隊離場，內唐亞胡見此表示：「如果還有其他道德懦夫還沒離開會場，請現在就離開。」
內唐亞胡演說強調攻擊伊朗是他做過「最容易的決定之一」，稱以色列在捍衛自身安全的同時，也捍衛了許多剛離場代表的國家，「事實上我想讓你們知道，他們的許多領導人甚至私下感謝我們摧毀了伊朗的核武器。」
內唐亞胡提醒在場者，2023年10月7日發生的恐攻事件規模龐大，哈瑪斯在那次攻擊中殺害了約1200人，「這相當於不到24小時內有4萬名無辜的美國人被屠殺。」他表示該次襲擊迫使以色列別無選擇，只能嚴厲打擊哈瑪斯，他也感謝川普總統採取果斷行動，並預言伊朗的神權政府將會垮台。
至於以色列在約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力事件，內唐亞胡輕描淡寫稱之為「一小群青少年罪犯」扔石頭、砍橄欖樹、放點火而已，而他不會容忍這種行為、絕不容忍私刑，隨後指責外國領導人、國際媒體扭曲了西岸暴力事件的規模。
內唐亞胡亦點名曼達尼，稱他當選市長以來，許多猶太人在紐約不再感到安全，「他們跟我談過，告訴我這已經不是他們記憶中的紐約了。它變化太快了。」紐約市警局資料顯示，截至8月的仇恨犯罪總數上升超過15%，反猶太仇恨犯罪激增了8%。
內唐亞胡抨擊曼達尼「屢次錯誤地」指責以色列在加薩犯下種族滅絕罪行，也提到曼達尼曾在競選期間呼籲逮捕他。「你無法掩蓋真相，真相很簡單…以色列沒有犯下種族滅絕罪，而是阻止了種族滅絕。」
他把相關指控稱為「本世紀最大的謊言」，堅稱以色列沒有犯下種族滅絕，而是在阻止種族滅絕，並將批評矛頭指向外界輿論與各國領導人。 內唐亞胡指曼達尼上任後，許多紐約猶太人感到不安全，認為他屢次錯誤指控以色列在加薩犯下種族滅絕，還曾在競選時呼籲逮捕他。 他上台時現場出現噓聲，數十名代表隨即離場抗議；內唐亞胡則回嗆留下的人是「道德懦夫」，並繼續為以色列對伊朗與哈瑪斯的行動辯護。
精華 FAQ
他把相關指控稱為「本世紀最大的謊言」，堅稱以色列沒有犯下種族滅絕，而是在阻止種族滅絕，並將批評矛頭指向外界輿論與各國領導人。
內唐亞胡指曼達尼上任後，許多紐約猶太人感到不安全，認為他屢次錯誤指控以色列在加薩犯下種族滅絕，還曾在競選時呼籲逮捕他。
他上台時現場出現噓聲，數十名代表隨即離場抗議；內唐亞胡則回嗆留下的人是「道德懦夫」，並繼續為以色列對伊朗與哈瑪斯的行動辯護。
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