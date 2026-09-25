我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放低姿態迎接習近平 共和黨盟友也不安

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

以總理批曼達尼 令紐約猶太人不安全 稱加薩種族滅絕「世紀謊言」

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列總理內唐亞胡24日在聯合國大會上發表措辭強硬的演講。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡24日在聯合國大會上發表措辭強硬的演講。(美聯社)

以色列總理內唐亞胡24日在聯合國大會上發表措辭強硬的演講，怒斥有關以色列在加薩實施種族滅絕的指控，稱其為「本世紀最大的謊言」，並堅稱以色列有權對伊朗發動戰爭，也指責紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)領導下，猶太人不再感到安全。數十名代表憤然離場以示抗議，內唐亞胡追罵他們是「道德懦夫」。

美聯社、紐約郵報(New York Post)報導，此前數日世界各國領導人紛紛譴責以色列在加薩的戰爭，並指責內唐亞胡策畫巴勒斯坦種族滅絕。內唐亞胡走向講台時，現場爆發出噓聲，數十名代表列隊離場，內唐亞胡見此表示：「如果還有其他道德懦夫還沒離開會場，請現在就離開。」

內唐亞胡演說強調攻擊伊朗是他做過「最容易的決定之一」，稱以色列在捍衛自身安全的同時，也捍衛了許多剛離場代表的國家，「事實上我想讓你們知道，他們的許多領導人甚至私下感謝我們摧毀了伊朗的核武器。」

內唐亞胡提醒在場者，2023年10月7日發生的恐攻事件規模龐大，哈瑪斯在那次攻擊中殺害了約1200人，「這相當於不到24小時內有4萬名無辜的美國人被屠殺。」他表示該次襲擊迫使以色列別無選擇，只能嚴厲打擊哈瑪斯，他也感謝川普總統採取果斷行動，並預言伊朗的神權政府將會垮台。

至於以色列在約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力事件，內唐亞胡輕描淡寫稱之為「一小群青少年罪犯」扔石頭、砍橄欖樹、放點火而已，而他不會容忍這種行為、絕不容忍私刑，隨後指責外國領導人、國際媒體扭曲了西岸暴力事件的規模。

內唐亞胡亦點名曼達尼，稱他當選市長以來，許多猶太人在紐約不再感到安全，「他們跟我談過，告訴我這已經不是他們記憶中的紐約了。它變化太快了。」紐約市警局資料顯示，截至8月的仇恨犯罪總數上升超過15%，反猶太仇恨犯罪激增了8%。

內唐亞胡抨擊曼達尼「屢次錯誤地」指責以色列在加薩犯下種族滅絕罪行，也提到曼達尼曾在競選期間呼籲逮捕他。「你無法掩蓋真相，真相很簡單…以色列沒有犯下種族滅絕罪，而是阻止了種族滅絕。」

精華 FAQ

  • 他把相關指控稱為「本世紀最大的謊言」，堅稱以色列沒有犯下種族滅絕，而是在阻止種族滅絕，並將批評矛頭指向外界輿論與各國領導人。

  • 內唐亞胡指曼達尼上任後，許多紐約猶太人感到不安全，認為他屢次錯誤指控以色列在加薩犯下種族滅絕，還曾在競選時呼籲逮捕他。

  • 他上台時現場出現噓聲，數十名代表隨即離場抗議；內唐亞胡則回嗆留下的人是「道德懦夫」，並繼續為以色列對伊朗與哈瑪斯的行動辯護。

加薩 曼達尼 猶太

上一則

川普擬禁柴油出口 白宮、業者有雜音 能源部盼產業「自願」減出口

下一則

連5升… 30年房貸利率飆破7% 購屋壓力劇增

延伸閱讀

多名親巴議員聯大堵路被捕 霍楚斥內唐亞胡失實

多名親巴議員聯大堵路被捕 霍楚斥內唐亞胡失實
曼達尼周一首次在官邸瑰西園迎川普 商討紐約議題

曼達尼周一首次在官邸瑰西園迎川普 商討紐約議題
聯合國大會下周登場 曼哈頓封街 每日將有數場示威

聯合國大會下周登場 曼哈頓封街 每日將有數場示威
紅髮艾德哭了 捲入以巴輿論戰後首開唱 批在加薩的行動「毫無道理」

紅髮艾德哭了 捲入以巴輿論戰後首開唱 批在加薩的行動「毫無道理」

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

2026-09-18 11:34

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物