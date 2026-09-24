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康乃爾：美國大學面臨三大空前危機

編譯黃淑玲／綜合報導
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康乃爾大學發表報告，指美國的大學教育正面臨空前危機。(美聯社)
康乃爾大學發表報告，指美國的大學教育正面臨空前危機。(美聯社)

美國高等教育現正經歷史上最艱難的時期之一。 繼耶魯大學、范德堡大學之後，康乃爾大學22日也提出危機反省與因應方案的特別報告。

康乃爾大學這份長達200多頁的報告指出，目前美國大學面臨了空前危機，聯邦資助受阻、公眾信任度下降以及人工智慧(AI)主導的快速技術變革，共同導致這個局面。建議因應危機需要將資助來源多元化，必須擁抱更廣範疇的意識形態，同時開發新的學費模式。

報告委託教員特別委員會強調：「高等教育正處於十字路口，求的不只是存活而已，需要做出艱難選擇。」他們主張，學校要在AI時代站穩腳跟，就必須培養出具備更廣闊、更以人為本判斷力的畢業生。

報告描述當前的大學生群體不想承擔風險，盡可能避免不良後果，學生們對學費和就業前景感到焦慮。而雇主們對於這代人有無能力處理職場需求、解決沒有標準答案的問題，以及從挫折中恢復，則是抱持著懷疑態度，委員會建議回歸基本。發展更多以專案為基礎的學習模式，傳授學生時間管理策略。例如，權衡優先事項、評估工作負荷、判斷預期狀況、適應個人與學業環境的變化等。

支付全額學費的康乃爾大學部學生，現在讀完學位要花費近40萬元。報告指出，高昂的費用和不透明的定價，是導致公眾不信任的根源。不過，委員會並不建議將大學部的修業年期縮短至三年，也不建議過度依賴線上教育。提議成立工作小組研究新的學費模式。

針對大學的財務，由於川普政府打壓研究經費，報告敦促學校領導階層積極爭取充足的聯邦和州政府資助。學術研究方面，應檢討現行只重有無發表研究報告，強調數量勝於質量的獎勵機制。

康乃爾這份報告將AI視為一項嚴重威脅，大力主張必須培養學生以人為中心的判斷力。 康乃爾大學教務長巴拉接受採訪時表示：「大學確實需要對我們該做什麼、教什麼、怎麼教、做什麼研究、怎麼做研究，發展出一套願景。」她說，「AI可能帶來相當正面的變革，但同時也可能造成極深的傷害」。

康乃爾大學發表報告，指美國的大學教育正面臨空前危機。(美聯社)
康乃爾大學發表報告，指美國的大學教育正面臨空前危機。(美聯社)

康乃爾大學發表報告，指美國的大學教育正面臨空前危機。(美聯社)
康乃爾大學發表報告，指美國的大學教育正面臨空前危機。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報告指出，美國大學同時遭遇聯邦資助受阻、公眾信任度下降，以及人工智慧快速改變教育與就業環境，三者交互作用使高等教育進入前所未有的壓力期。

  • 報告主張讓資助來源更多元，積極爭取聯邦與州政府經費，並成立工作小組研究新的學費模式；同時認為高昂且不透明的定價，是削弱社會信任的重要原因。

  • 康乃爾將AI視為重大威脅，但也認為可藉此重塑教育目標，要求大學培養更廣闊、以人為本的判斷力，並透過專案式學習與時間管理訓練提升學生能力。

耶魯大學 康乃爾大學

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