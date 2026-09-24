淫魔大亨溫斯坦性侵前電視製作助理 判刑15年

涉及多起性侵醜聞的電影大亨溫斯坦，被控2006年在紐約曼哈頓公寓性侵前電視製作助理，23日被判15年重刑。(美聯社)

今年74歲的淫魔電影大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)2006年在紐約曼哈頓 公寓性侵 前電視製作助理，23日以性侵重罪被判15年徒刑。

溫斯坦性侵前電視製作助理海利(Miriam Haley)，經歷六年多法律訴訟終於定罪；此前他曾於2020年被定罪，之後被紐約州最高法院推翻，去年重審，陪審團再次認定有罪。

溫斯坦曾是娛樂界最有權勢的人物之一，屢獲奧斯卡 製片獎，獲獎影片包括「莎翁情史」(Shakespeare in Love)、「黑色追緝令」(Pulp Fiction)、「濃情巧克力」(Chocolat)，但是2017年性侵指控引發譴責性侵的全球性社會運動#MeToo，自此身敗名裂。

溫斯坦打算上訴，堅稱從未強姦或性侵任何人；如今很可能要在監獄裡度餘生。

溫斯坦2006年在曼哈頓公寓性侵海利，面臨最高25年監禁。全案在刑事司法系統中反覆審理導致他已服刑六年多；海莉在兩次庭審中講述被性侵的經過，23日再次出庭。

海莉說，被溫斯坦性侵對她造成毀滅性打擊，無異終身監禁。

幾分鐘後，溫斯坦道歉並重申自己清白；他說，回顧2017年以來，他意識到自己所作所為為他人造成負面影響，深感遺憾，真誠向受影響的人道歉。

法官法伯(Curtis Farber)則對溫斯坦說，溫斯坦是性侵者、#MeToo運動的典型代表案例，他將女性視為玩弄和拋棄的物品，至今仍拒不認罪，還將自己塑造成受害者，這一點影響了法官的量刑。

溫斯坦性侵案最初被判23年監禁，陪審團認定他襲擊海莉並強姦女演員曼恩(Jessica Mann)；去年再審，因襲擊海利而被判一級性犯罪成立，陪審團裁定他強迫另一女子索科拉(Kaja Sokola)口交的指控不成立，但未能就曼恩的強姦指控達成共識。

今年5月再次重審卻又因陪審團無法達成共識而告吹，曼哈頓檢察官放棄對曼恩的強姦指控，不再進行第四次審判，曼恩說她無法承受再次作證的痛苦。

辯護律師卡普蘭(Jacob Kaplan)以溫斯坦身體狀況極差為由爭取較輕的九年刑期；他說，溫斯坦有血癌、充血性心臟衰竭和腎臟病，2025年以來六度入院。

溫斯坦另在洛杉磯等待一強暴案重新量刑。

涉及多起性侵醜聞的電影大亨溫斯坦，被控2006年在紐約曼哈頓公寓性侵前電視製作助理，23日被判15年重刑。(美聯社)

涉及多起性侵醜聞的電影大亨溫斯坦，被控2006年在紐約曼哈頓公寓性侵前電視製作助理，23日被判15年重刑。(美聯社)

涉及多起性侵醜聞的電影大亨溫斯坦，被控2006年在紐約曼哈頓公寓性侵前電視製作助理，23日被判15年重刑。(美聯社)