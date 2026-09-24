FBI被駭 數千名探員、求職者個資外洩

一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為華府FBI總部的標誌。(路透)

網路駭客 組織ShinyHunters在網路上聲稱，竊取聯邦調查局(FBI )數千名探員和求職者的高敏感數據、並入侵FBI招聘網站，對此FBI於23日表示正在調查。

美聯社報導，FBI聲明稱，該機構注意到有一個網路犯罪團夥聲稱入侵FBIJobs.gov入口網站，還揚言FBI員工的個人識別資訊受到影響；目前尚未明確找出駭客入侵點，但正積極調查，並且與支持FBIJobs.gov的第三方供應商密切合作以降低風險。

名為ShinyHunters的駭客組織在網路上發布消息，聲稱對這次駭客攻擊負責；截至23日下午，FBI用來讓求職者了解該機構、並且啟動申請流程的求職網站仍然無法正常運作。

ShinyHunters發訊息給FBI局長巴特爾(Kash Patel)以及網路部門助理主任萊瑟曼(Brett Leatherman)，提到他們已攻破FBI，掌握幾乎所有FBI探員以及求職者的個人敏感數據。

路透報導，被駭資料包含數十名FBI官員職務分配的詳細資訊，其中包括針對中國間諜、俄羅斯情報機構、販毒集團等的敏感任務。

這份5000行的試算表——駭客聲稱只是他們竊取的2至3太字節(TB)資料中的一小部分——列有他們說涉及數千名FBI員工的姓名、地址、電話號碼、出生日期、社會安全號碼，以及緊急聯絡人資訊，還有人員被分派至特定外勤辦公室的詳細資訊，有些甚至涉及從事高風險情報、安全或反間諜工作的單位。

ShinyHunters在訊息中稱，FBI於 5月間公開指稱ShinyHunters是「一個專門從事大規模資料外洩和敲詐勒索的網路犯罪集團」，他們將給FBI一個星期的時間更正或刪除這些不實陳述。

FBI將ShinyHunters描述為「威脅者」，經常利用真實或誇大、聲稱掌握敏感或個人訊息的手段誘使受害者付款，並經常騷擾或威脅受害者，而且可能謊稱擁有敏感或有損受害者形象的訊息如尷尬照片或視頻，這些訊息事實上並不存在。

ShinyHunters在發給FBI的訊息中聲稱對這些描述感到憤慨，要求FBI撤回，但並未說明如果FBI未依要求採取行動將有什麼後果。

一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為一輛旅遊巴士經過華府FBI總部。(路透)

一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為FBI官員拿著印有該局標誌的文件夾。(美聯社)