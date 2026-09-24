我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

FBI被駭 數千名探員、求職者個資外洩

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為華府FBI...
一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為華府FBI總部的標誌。(路透)

網路駭客組織ShinyHunters在網路上聲稱，竊取聯邦調查局(FBI)數千名探員和求職者的高敏感數據、並入侵FBI招聘網站，對此FBI於23日表示正在調查。

美聯社報導，FBI聲明稱，該機構注意到有一個網路犯罪團夥聲稱入侵FBIJobs.gov入口網站，還揚言FBI員工的個人識別資訊受到影響；目前尚未明確找出駭客入侵點，但正積極調查，並且與支持FBIJobs.gov的第三方供應商密切合作以降低風險。

名為ShinyHunters的駭客組織在網路上發布消息，聲稱對這次駭客攻擊負責；截至23日下午，FBI用來讓求職者了解該機構、並且啟動申請流程的求職網站仍然無法正常運作。

ShinyHunters發訊息給FBI局長巴特爾(Kash Patel)以及網路部門助理主任萊瑟曼(Brett Leatherman)，提到他們已攻破FBI，掌握幾乎所有FBI探員以及求職者的個人敏感數據。

路透報導，被駭資料包含數十名FBI官員職務分配的詳細資訊，其中包括針對中國間諜、俄羅斯情報機構、販毒集團等的敏感任務。

這份5000行的試算表——駭客聲稱只是他們竊取的2至3太字節(TB)資料中的一小部分——列有他們說涉及數千名FBI員工的姓名、地址、電話號碼、出生日期、社會安全號碼，以及緊急聯絡人資訊，還有人員被分派至特定外勤辦公室的詳細資訊，有些甚至涉及從事高風險情報、安全或反間諜工作的單位。

ShinyHunters在訊息中稱，FBI於 5月間公開指稱ShinyHunters是「一個專門從事大規模資料外洩和敲詐勒索的網路犯罪集團」，他們將給FBI一個星期的時間更正或刪除這些不實陳述。

FBI將ShinyHunters描述為「威脅者」，經常利用真實或誇大、聲稱掌握敏感或個人訊息的手段誘使受害者付款，並經常騷擾或威脅受害者，而且可能謊稱擁有敏感或有損受害者形象的訊息如尷尬照片或視頻，這些訊息事實上並不存在。

ShinyHunters在發給FBI的訊息中聲稱對這些描述感到憤慨，要求FBI撤回，但並未說明如果FBI未依要求採取行動將有什麼後果。

一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為一輛旅遊巴...
一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為一輛旅遊巴士經過華府FBI總部。(路透)

一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為FBI官員...
一個駭客組織聲稱攻破FBI招聘網站，取得大量FBI員工的機密信息。圖為FBI官員拿著印有該局標誌的文件夾。(美聯社)

精華 FAQ

  • 名為ShinyHunters的網路駭客組織在網路上發文，自稱對這次攻擊負責，並向FBI高層發送訊息，聲稱已取得大量敏感資料。

  • 路透指出，外洩內容疑含數千名FBI員工與求職者的姓名、地址、電話、出生日期、社會安全號碼、緊急聯絡人，以及部分敏感任務與外勤分派資訊。

  • FBI表示已注意到相關駭客聲稱，正在調查入侵點，並與支援FBIJobs.gov的第三方供應商密切合作，以降低風險並釐清影響範圍。

駭客 FBI 個資外洩

上一則

康乃爾：美國大學面臨三大空前危機

下一則

防逃關稅 自加國網購平價處方藥更難 10/22起嚴查

延伸閱讀

FBI警告：「傳統妻子」假約會網站 誘騙移民執法人員上鉤

FBI警告：「傳統妻子」假約會網站 誘騙移民執法人員上鉤
FBI發布警告 最新網路詐騙 「OAuth授權釣魚」獲存取權

FBI發布警告 最新網路詐騙 「OAuth授權釣魚」獲存取權
中國姐弟遭離奇勒索31萬美元 地點竟在智利「警局」

中國姐弟遭離奇勒索31萬美元 地點竟在智利「警局」

無人機投遞手機 囚犯冒用警長辦公室電話詐騙

無人機投遞手機 囚犯冒用警長辦公室電話詐騙

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

2026-09-18 11:34

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎