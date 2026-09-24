防逃關稅 自加國網購平價處方藥更難 10/22起嚴查

境外郵寄藥品必須經過正式報關新規將上路，聯邦衛生及公共服務部(HHS)發言人表示，FDA將根據每個案例評估個人進口狀況。(路透

數百萬名仰賴加拿大 等國網路藥局 取得平價處方藥的美國民眾，10月22日起可能因為新規定生效而面臨藥品供應中斷的情況。新規定要求從境外郵寄藥品必須經過正式通關程序，包括聘請有執照的報關行並提供財務擔保，而極少個人郵購處方藥能跨越此門檻。聯邦政府 表示，此舉旨在打擊透過低價國際包裹逃避關稅、也不提交追蹤資料的非法違禁品。

至少影響200萬人 有人1周藥費恐增1000元

華爾街日報報導，38歲的德州達拉斯專案經理狄亞曼蒂娜．卡瓦佐斯(Diamantina Cavazos)過去兩年來持續透過加拿大網路藥局，購買腸胃處方藥Xifaxan，每周僅需約10元，遠低於美國售價；但這項漏洞隨著10月下旬的新規定上路，保險公司又不給付，每周藥費恐暴增至1100元。她說：「我非常沮喪。」

根據最新可取得的2020年「美國醫學會網絡開放版」(JAMA Network Open)期刊研究指出，美國至少200萬名處方藥使用者，為省錢而從境外買藥。

數十年來，這種做法遊走於法律灰色地帶；依聯邦食品暨藥物管理局(FDA)規定，這類境外網購藥品在技術上屬違法，但進口業者坦言鮮少執法，海關人員過去也多半放行低價個人包裹，不逐一比對FDA標準。

然而，川普政府回任後，讓這類藥品進口變得更困難；去年8月起，郵購藥品的病患必須補繳過去免費入境貨件的關稅。

新規上路後，處方藥必須經過正式報關程序，由申報的公司或個人在貨件不合格時承擔法律責任。

為外國郵政服務處理海關文件的猶他州Zonos經手大量國際包裹，而Zonos將依FDA過去未大規模執行的個人藥品進口標準逐件審查，決定包裹能否通關。

報導指出，FDA通常不會攔截符合下列條件的個人貨件：用於治療嚴重疾病且美國缺乏良好療法、未向美國消費者行銷、無異常安全風險，並附有90天以內用量醫師證明的藥品。

規則修訂前，價值800元以下的包裹因數十年前的低價郵件豁免，很少被查驗。

聯邦衛生及公共服務部(HHS)發言人表示，FDA將根據每個案例評估個人進口狀況。

加拿大藥協：恐完全停擺

加拿大國際藥局協會(CIPA)總經理史密斯(Tim Smith)說：「入境美國的任何東西將完全停擺。」

CIPA是由加拿大藥局組成的產業團體，業務大量仰賴美國病患。

史密斯指出，受影響的對象會是「手頭拮据、沒有保險或保險不足的人，許多是靠固定收入生活的老人」。許多患者表示，他們為了因應這項規定的改變，打算減少用藥劑量、跳過幾次服藥，甚至完全停藥。