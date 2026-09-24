申請駕照、身分證出現軟體和文書錯誤 26年來3萬非公民被誤列選民

自2000年以來，全美有十幾個州可能已將逾3萬名自稱非公民者錯誤列入全國選民名冊。(美聯社)

路透查閱官方紀錄發現，自2000年以來，全美有十幾個州可能已將逾3萬名自稱非公民者錯誤列入全國選民名冊。但專家表示，川普政府擬議中的「要求提供公民身分證明」規定，不太可能解決問題；而且，全美註冊選民共1億7000多萬人，被誤計為選民的非公民人數太少，不足以影響選舉結果。

路透報導，官方紀錄案例揭露全國十幾個州存在選民登記系統缺陷，這些州有民主黨 執政州，也有共和黨 執政州。出錯原因主要是各州處理非公民駕照和州身分證申請時，出現軟體故障和文書錯誤。

路透無法確定究竟有多少非公民實際參與投票；但調查結果顯示，非公民登記為選民的主因，並不是有組織的非法移民 登記行為，而是無意的行政失誤。

路透引用專門追蹤非公民選民登記投票的非營利組織「選舉創新與研究中心」(CEIR)報告數據，找出哪些州出現自稱非公民卻被登記為選民的情況，然後向各州官員、法院紀錄及當地媒體通報核實數據。

數據顯示，出現此類行政失誤的州包括新澤西州、德州、加州、伊利諾州、愛荷華州、內華達州、俄亥俄州、俄勒岡州、賓州、南達科他州、德州、猶他州和維吉尼亞州。自2000年以來，全國被誤記為選民的非公民人數超過3萬人。

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)負責選舉誠信事務的資深法律研究員帕爾默(Don Palmer)表示，各州需要採取更多措施來核實選民資格，「負責發放駕照的機構經常出錯，而且往往不像選舉官員那樣重視這個問題。」

川普總統及其支持者認為非公民投票現象普遍存在，且是民主黨主導的有組織陰謀；白宮敦促國會通過「拯救美國法案」(SAVE America Act)，打擊非法投票，要求民眾登記投票時出示公民身分證明，投票時出示帶照片的身分證件。目前，大多數州並不要求提供公民身分書面證明。

批評人士指稱，該法案的限制性規定可能會剝奪數百萬選民投票權，特別是那些難以獲取護照或出生證明的群體，如低收入者和少數族裔；也會對期中選舉製造不必要的混亂。