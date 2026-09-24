我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

紐約證交所敲鐘 第一夫人推婦女經濟計畫

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第一夫人梅蘭妮亞·川普23日在紐約證券交易所敲響開市鐘，站在她左邊的是超微半導體...
第一夫人梅蘭妮亞·川普23日在紐約證券交易所敲響開市鐘，站在她左邊的是超微半導體執行長蘇姿丰。(路透)

第一夫人梅蘭妮亞·川普(Melania Trump)23日在紐約證券交易所敲響開市鐘，啟動一項由她推動的新倡議「Imperia」，試圖運用自己的商業專長，鼓勵女性發揮經濟力量，成為領導者，並協助外界理解女性在全球經濟中扮演的角色。

梅蘭妮亞為推廣新倡議，同一天還罕見接受福斯新聞Fox & Friends節目採訪，談到丈夫川普第二任期表現、中國國家主席習近平本周的國事訪問、以及她持續協助因俄烏戰爭與家人分離的兒童等議題。

每日郵報(Daily Mail)報導，談及川普第二任期，梅蘭妮亞謹慎表示：「他非常專注，肩負重任。當今世界局勢與以往大不相同。但我認為他正在盡其所能。」

梅蘭妮亞還指出，川普「從早到晚都在工作，從不間斷，精力比任何人都充沛。」面對主持人詢問她如何告訴川普他22日在聯合國演說表現時，梅蘭妮亞說：「我告訴他，他的演講表現得很出色，是一場精彩的演說。」她進一步說：「我總是實話實說。有時他不想聽我所說的話，但沒有關係。」

美聯社報導指出，與川普第一任期相比，梅蘭妮亞公開露面次數較少。她對此表示，不同處在於她更專注於取得實效。

她說：「你不會到處看到我的身影，但我在幕後一直馬不停蹄地工作。」她以本周在紐約聯合國大會期間舉辦的活動以及為習近平訪美所做的籌備工作為例，「我正在推進許多未來項目。請拭目以待。」

針對新倡議「Imperia」，梅蘭妮亞在一場集結執行長、新創人士、企業家等倡議成員的會議上表示，「女性幾代以來一直在爭取一席之地，下一個篇章的主題是擁有、實現增長和繼往開來。」她說，這表示女性要擁有企業、股權、房地產、資本和投資資產，同時掌控「我們的創意、我們的智慧財產權以及我們的經濟未來」。

「人們尚未完全理解女性在全球經濟中力量的廣度與深度，」她說道：「女性不僅是市場的一部分或單純的參與者；我們是市場的基石。」

精華 FAQ

  • 她是在敲響開市鐘之際，正式啟動新倡議Imperia，希望運用自身商業經驗，鼓勵女性發揮經濟力量，並理解女性在全球經濟中的角色。

  • 她除了談川普第二任期的表現，也提到川普對工作十分投入，並回應他在聯合國演說的表現，同時談及協助因俄烏戰爭分離的兒童等議題。

  • 梅蘭妮亞認為女性下一步應追求擁有與成長，包括企業、股權、房地產、資本與投資資產，並掌控創意、智慧財產權與經濟未來。

川普 梅蘭妮亞 習近平

上一則

台灣十鼓擊樂團 華府演出迴響熱烈

下一則

白宮禁三媒體採訪案 法官聽證後未決：川普禁令可能不遵守先例

延伸閱讀

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
他替第一夫人設計就職禮服竟遭死亡威脅 還被罵「納粹」

他替第一夫人設計就職禮服竟遭死亡威脅 還被罵「納粹」
習近平訪美書面講話 稱「中美和平共處歷史邏輯沒變」

習近平訪美書面講話 稱「中美和平共處歷史邏輯沒變」
習近平美國行程曝：川習夫婦將「雙人約會」 黃仁勳是國宴座上賓

習近平美國行程曝：川習夫婦將「雙人約會」 黃仁勳是國宴座上賓

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

2026-09-18 11:34

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎