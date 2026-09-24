紐約證交所敲鐘 第一夫人推婦女經濟計畫

第一夫人梅蘭妮亞·川普23日在紐約證券交易所敲響開市鐘，站在她左邊的是超微半導體執行長蘇姿丰。(路透)

第一夫人梅蘭妮亞 ·川普 (Melania Trump)23日在紐約證券交易所敲響開市鐘，啟動一項由她推動的新倡議「Imperia」，試圖運用自己的商業專長，鼓勵女性發揮經濟力量，成為領導者，並協助外界理解女性在全球經濟中扮演的角色。

梅蘭妮亞為推廣新倡議，同一天還罕見接受福斯新聞Fox & Friends節目採訪，談到丈夫川普第二任期表現、中國國家主席習近平 本周的國事訪問、以及她持續協助因俄烏戰爭與家人分離的兒童等議題。

每日郵報(Daily Mail)報導，談及川普第二任期，梅蘭妮亞謹慎表示：「他非常專注，肩負重任。當今世界局勢與以往大不相同。但我認為他正在盡其所能。」

梅蘭妮亞還指出，川普「從早到晚都在工作，從不間斷，精力比任何人都充沛。」面對主持人詢問她如何告訴川普他22日在聯合國演說表現時，梅蘭妮亞說：「我告訴他，他的演講表現得很出色，是一場精彩的演說。」她進一步說：「我總是實話實說。有時他不想聽我所說的話，但沒有關係。」

美聯社報導指出，與川普第一任期相比，梅蘭妮亞公開露面次數較少。她對此表示，不同處在於她更專注於取得實效。

她說：「你不會到處看到我的身影，但我在幕後一直馬不停蹄地工作。」她以本周在紐約聯合國大會期間舉辦的活動以及為習近平訪美所做的籌備工作為例，「我正在推進許多未來項目。請拭目以待。」

針對新倡議「Imperia」，梅蘭妮亞在一場集結執行長、新創人士、企業家等倡議成員的會議上表示，「女性幾代以來一直在爭取一席之地，下一個篇章的主題是擁有、實現增長和繼往開來。」她說，這表示女性要擁有企業、股權、房地產、資本和投資資產，同時掌控「我們的創意、我們的智慧財產權以及我們的經濟未來」。

「人們尚未完全理解女性在全球經濟中力量的廣度與深度，」她說道：「女性不僅是市場的一部分或單純的參與者；我們是市場的基石。」