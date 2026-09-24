聯邦助學金簡化申請上線 15分鐘填好 歷來最早推出

「免費申請聯邦助學金」的表格23日上線。(美聯社)

聯邦教育部 (Department of Education)推出有史以來最早的「免費申請聯邦助學金」(Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA)，以幫助數百萬渴望獲得2027-2028學年助學金的家庭應對不斷上漲的大學學費，減輕經濟負擔。

「我們簡化了流程，」教育部次長肯特(Nicholas Kent)接受美國廣播公司新聞網(ABC News)採訪時表示，「填寫表格現在平均只需15分鐘，以往則需要數小時甚至數天。」表格於23日在助學金網站(studentaid.gov)上線，主要變化包含使用更清晰易懂的語言，並允許學生透過簡訊或Email邀請資助人。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)發布聲明指出，新表格設計以學生與家庭為考量。肯特則敦促家庭盡快填寫，避免錯過權益，「我們不希望學生白白浪費錢。」

這是教育部連續第2年趕在《2020年FAFSA簡化法》(FAFSA Simplification Act of 2020)規定的10月1日截止日之前推出表格。此前在川普第一任期末段，國會通過該法案全面改革該項目，並擴大了聯邦「裴爾贈款」(Pell Grants)等資助。

此次提前上線，與拜登總統執政期間2023年嚴重延誤的情況大為不同。

此外，川普政府今夏依據「工薪家庭減稅法」(Working Families Tax Cuts Act)對聯邦學生貸款調整，減少還款計畫並限制貸款額度。批評者認為這會增加低收入借款人的負擔；教育部則強調這能迫使學校降低學費。

儘管部分教育界人士認為學費已趨穩，但丕優研究中心(Pew Research Center)民調顯示，60%的美國成年人認為高校在保持學費可負擔性方面做得不好。

教育信託(The Education Trust)分析師赫恩斯(Kyla Hurns)表示，簡化表格固然重要，但若「裴爾贈款」無法跟上通膨，仍無法徹底解決高昂的學費問題，負擔能力依然是各州與家庭面臨的最大挑戰。