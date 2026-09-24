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白宮禁三媒體採訪案 法官聽證後未決：川普禁令可能不遵守先例

編譯盧炯燊／綜合報導
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白宮新聞室的牆上，貼著印有支持三家被禁媒體的紙張。(美聯社)
白宮新聞室的牆上，貼著印有支持三家被禁媒體的紙張。(美聯社)

川普總統禁止 CNN 、MS NOW、Politico 等三家媒體的記者進入白宮採訪，遭媒體提告違憲及要求法庭發出臨時禁制令。哥倫比亞特區聯邦地方法院23日舉行聽證會，承審法官凱利(Timothy Kelly) 聽取雙方陳詞後指出，有關禁令似未依據正當法律程序，顯然未遵守上訴法院此前的判決先例。不過法官暫未作出裁決。

綜合路透、美聯社等報導，本次審議的是三家媒體要求發出臨時禁制令，指禁止記者進入白宮違反憲法第一修正案對言論及新聞自由的保護，以及他們應獲得正當程序的權利，至於對禁令的法律挑戰尚未正式審理。

原告代表律師布特羅斯(Theodore Boutrous) 表示，記者被禁止採訪時，沒有收到根據法律規定的提前通知，也沒有機會對決定提出異議。他指出「被告在沒有給予原告任何正當程序的情況下，將他們驅逐出白宮並禁止進入，是史無前例且不合理」。

被告司法部的代表律師韋爾奇克(Michael Velchik) 反駁說，川普政府在22日發給各新聞機構的信函中，已對吊銷記者證一事作了充分解釋，又指信函列出了「一系列報導例子，其包括威脅國家安全和散布虛假資訊的事件」。

司法部在聽證會前夕向法院提交的法律文件裡，聲稱記者進入白宮是一種「特權」(privilege)而非「權利」(right)，總統有權暫停他們進入；同時呼應川普的說法，指在出於國家安全考慮下，發出禁令是合理的。

布特羅斯則指出，川普是基於新聞報導的觀點，對記者做出觀點歧視，也就是說，「我不喜歡你們發表的內容，我就要吊銷你們的記者證」。他又稱川普政府把國家安全當作護身符，為公然違反正當程序的行為辯護。

控辯雙方陳詞後，法官指出，根據哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院的兩項判決先例，記者在白宮採訪證被撤銷前，有權享有正當程序，然而白宮似乎並未給予這三家媒體實質抗辯的機會，而且白宮是在訴訟提出後才發出信函，做法值得懷疑。但他未就即時臨時禁制令立即作出裁決，也未定出裁決日期。

精華 FAQ

  • 爭議在於川普政府禁止3家媒體記者進入白宮，媒體主張此舉違反第一修正案保障的新聞自由與言論自由，也剝奪了他們應有的正當程序。

  • 承審法官指出，白宮似乎未在撤銷採訪證前給記者實質抗辯機會，做法可能未符正當程序，且看來沒有遵守哥倫比亞特區上訴法院的相關先例。

  • 司法部主張，記者進入白宮屬於特權而非權利，總統有權暫停其入內；並稱22日發給媒體的信函已說明理由，且與國家安全及虛假資訊相關。

臨時禁制令 白宮 川普

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