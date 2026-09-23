愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄
美國愛阿華州一個貝爾家族（Bell）總共有5代人都在9月14日出生，寫下金氏世界紀錄。這項延續118年的生日巧合，從1907年開始，歷經曾祖父母、祖父母、母親，直到去年小男嬰亞瑟（Arthur Bell）出生後，終於完成紀錄。家族成員艾瑪貝爾（Emma Bell）表示：「這一切就是命中注定。」
People報導，艾瑪貝爾去年9月14日生下亞瑟，她表示，家人多年來一直開玩笑說要創下世界紀錄，直到她懷上第二個兒子，才真的有機會實現。
艾瑪說：「我從小就聽奶奶說：『你一定要在9月14日生一個男孩。』她每年都會這樣說。」由於她生第一個孩子時提早生產，因此這次懷孕後，她下定決心要讓孩子的預產日期落在9月14日。
這項生日傳統始於1907年，當年亞瑟的曾曾祖父威爾伯哈洛（Wilber Harlow）出生；接著是1949年出生的曾祖母艾迪哈洛（Addie Harlow），以及1972年出生、暱稱為弗雷德（Fred）的祖父。艾瑪自己則在1997年出生，最後由她的兒子亞瑟延續這項特殊紀錄。
艾瑪還透露，家族五代出生順序也相當特別，「一路上剛好是男、女、男、女、男」。
金氏世界紀錄指出，過去已有多個家庭創下四代同一天出生的紀錄，但貝爾家族是首個正式記錄的五代同日出生家庭。這項紀錄跨越118年歷史，被形容為極其罕見的巧合。
艾瑪去年表示，能與兒子共享生日，是她收到的「最棒」禮物。她說：「這一切就是命中注定。」
因為家族共有5代成員都在9月14日出生，從1907年延續到去年出生的男嬰亞瑟，形成跨越118年的同日生日紀錄。 最早是1907年出生的曾曾祖父，接著是1949年的曾祖母、1972年的祖父、1997年的艾瑪，最後由她的兒子亞瑟完成5代同日出生。 艾瑪表示從小就聽奶奶希望她在9月14日生男孩，雖然第一次生產提早，但這次終於如願，能和兒子共享生日，她認為是最棒的禮物。
精華 FAQ
因為家族共有5代成員都在9月14日出生，從1907年延續到去年出生的男嬰亞瑟，形成跨越118年的同日生日紀錄。
最早是1907年出生的曾曾祖父，接著是1949年的曾祖母、1972年的祖父、1997年的艾瑪，最後由她的兒子亞瑟完成5代同日出生。
艾瑪表示從小就聽奶奶希望她在9月14日生男孩，雖然第一次生產提早，但這次終於如願，能和兒子共享生日，她認為是最棒的禮物。
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