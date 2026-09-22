洛杉磯「盧卡斯敘事藝博館」開幕 首批100位星戰迷爭睹

艾瑞克・張（Eric Cheung）穿著「星際大戰」X翼戰機飛行員服裝。(歐新社)

名導喬治盧卡斯籌建已久的「盧卡斯敘事藝術博物館」（Lucas Museum of Narrative Art）今天盛大開幕，吸引大批星際大戰 鐵粉與藝術愛好者大排長龍，爭睹這座宛如太空船般的宏偉建築。

這座位於洛杉磯 的博物館，由高齡82歲的「星際大戰」（Star Wars）系列電影創作者喬治盧卡斯（George Lucas）與妻子兼事業夥伴賀伯森（Mellody Hobson）共同打造，創辦人期盼這裡能成為「民眾的藝術殿堂」。

首批100名訪客獲邀進入這座仿生形態建築時，喬治盧卡斯與妻子站在博物館入口，逐一與訪客握手致意。

「星際大戰」角色R2-D2迎接參觀民眾。(路透)

身兼牙醫與房產經紀人的張艾瑞克（Eric Cheung，音譯）身穿星際大戰X翼戰機飛行員服裝到場，亮橘色連身裝搭配頭盔，宛如主角路克．天行者（Luke Skywalker）親臨現場。他表示自己早早就加入博物館會員，甚至接受培訓成為志工。

張艾瑞克談及這座博物館的宗旨時表示：「每件藝術品都在訴說一個故事。所有人看著同一件展品，都能創作出截然不同的故事。」

這座博物館座落於南加州大學 （University of Southern California）旁的舊停車場用地，該校正是喬治盧卡斯的母校。

洛杉磯的盧卡斯敘事藝術博物館22日開放。(路透)

參觀者一踏進入口，映入眼簾的是1999年電影「星際大戰首部曲：威脅潛伏」（Star Wars: Episode I - The Phantom Menace）中的黃色那卜N-1星際戰機；不過，在佔地超過9300平方公尺的展覽空間中，展出的內容遠遠不只這部風靡全球的史詩鉅作。

館內設有超過30間展廳，展出英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）、墨西哥傳奇畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）、雅各．勞倫斯（Jacob Lawrence）、查爾斯．懷特（Charles White）及羅伯．科爾斯科特（Robert Colescott）等名家大作；漫畫領域涵蓋溫瑟．麥凱（Winsor McCay）、傑克．柯比（Jack Kirby）與法蘭克．法拉捷塔（Frank Frazetta）等人的創作。

30歲的電影從業化妝師葛蘭納多斯（Sandi Granados）在禮品店挑選一張黑武士達斯．維達與帝國風暴兵的彩色迷幻版畫，她受訪時說：「我非常高興盧卡斯能用自己的平台把其他藝術家聚集在一起。」

葛蘭納多斯表示：「這不僅是為了他自己，他也藉由自己的知名度，協助在地藝術家與重量級大師攜手共創交流。」

英國街頭藝術家班克西（Banksy）的作品《氣球女孩》在盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）展出。(路透)

洛杉磯的盧卡斯敘事藝術博物館22日開放。(路透)