北卡海灘豪宅泡水 等房子墜海才能獲理賠

FEMA會為房子因為洪水倒塌而理賠，但不會出錢幫忙搶救房子。示意圖（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)22日報導，北卡羅來納州 男子弗爾曼(Richard Foreman)的海灘豪宅價值100萬元，但房子在海岸侵蝕下已無法居住，鞏固房屋的支柱經常浸泡在大海裡，樓梯早被沖走。弗爾曼的住宅洪水保險 (residential flood insurance)是透過聯邦急難管理局(FEMA)購買，根據規定，如果要拿到理賠，只能等房子與屋內所有物品都落入大海。

報導指出，FEMA提供全國95%以上的洪水保險。根據規定，FEMA會為房子因為洪水倒塌而理賠，但不會出錢幫忙搶救房子。因此弗爾曼現在除了等待別無選擇，要待房子落入海中，才能拿到保險理賠。

弗爾曼接受全國公共電台(NPR)訪問時說：「從環保角度來看，更好的作法其實是允許我找一個好天氣的日子把房子拆除，把所有瓦礫碎片都集中起來。」

他說：「可是礙於這種等待倒塌的遊戲規則，房子最終會在暴風雨之中倒塌，瓦礫碎片散布方圓數哩。」

報導分析，FEMA現行政策對房主與環境同樣不利。

近幾年來，海濱房屋在海岸侵蝕、海平面上升以及岩石沙子遭沖離海岸等因素之下，安全風險逐漸升高。原本不會受到浪潮侵襲的房子，現今則變得長期與海水接觸，或者因為地基移位而瀕臨倒塌。

根據估計，美國每年因為海岸侵蝕損失大約價值5億元的海岸房屋。

雖然能夠減緩海水侵蝕，但如果房屋結構已經受到威脅，屋主能做的搶救選項就變得相當有限。

如果要減低海灘侵蝕的衝擊，最具成本效益的方法之一是「海岸復育」(coastal restoration)。社區必須把海岸線上所有人造建築物拆除，讓海灘恢復到自然原貌。

然而，拆除或搬遷房屋的代價可能要數十萬元，如果沒有FEMA協助，許多屋主根本負擔不起。然而，FEMA規定卻是必須等到房屋崩塌墜入大海後之後，才能對屋主提供理賠。

屋主可能要花數年等待房子倒塌。如果海灘房屋屬於度假屋或出租房，屋主恐將無法繼續賺錢，如果屬於自住房子，屋主可能變得無家可歸，無法用保險理賠支付購買新房的花費。