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范斯打詐 歐記健保76萬人遭除名 「有些人不存在」

記者顏伶如／綜合報導
副總統范斯(中)與聯邦醫療服務中心主任奧茲(左)率領的特別小組23日記者會宣布從...
副總統范斯(中)與聯邦醫療服務中心主任奧茲(左)率領的特別小組23日記者會宣布從「歐記健保」平台剔除76萬名以詐欺手段登記註冊的投保人。(美聯社)

華爾街日報22日報導，副總統范斯率領的特別小組，將從「歐記健保」平台剔除76萬名以詐欺手段登記註冊的投保人。政府官員說，這波打擊行動估計可為納稅人省下22億元經費。

聯邦健保計畫的主管機關「聯邦醫療服務中心」(Centers for Medicare and Medicaid Services)，將針對新加入歐記健保的保險仲介與保險經紀人，發布效力遍布全國的暫時禁止令，同時取消涉及詐欺登記的469名保險代理資格。

范斯率領的「白宮除詐特別小組」(White House Task Force to Eliminate Fraud)，將從俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台移除76萬名登記參加者，因為調查發現這些投保民眾資格不符，甚至根本不存在。

報導指出，聯邦醫療服務中心即將對41萬5000名歐記健保參加者審查移民身份與收入資格。

政府官員表示，范斯與聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)將聯合宣布76萬名虛假登記參加「歐記健保」的投保人，保險補助將遭停發。

官員說，遭移除名額包括在不知情之下被登記加入的民眾、擁有雇主提供保險而不符參加資格的民眾以及年收入超過聯邦貧窮線400%以上的民眾。根據衛生部規定，聯邦貧窮線是1萬5650元，四口之家為3萬2150元。

新冠疫情期間，拜登政府透過預算法案擴大歐記健保補貼範圍以協助中低收入家庭。拜登任內，歐記健保登記人數從1000萬左右增加到超過2200萬人。

衛生部今年稍早公布報告指出，從2021年到2024年新增的歐記健保參加者當中，將近一半可能涉嫌非法、虛構或詐欺。

舉例來說，聯邦醫療服務中心估計超過100萬名投保人，是在沒有提供社會安全號碼的情況下登記參加歐記健保。

為了打擊詐欺，聯邦醫療服務中心將取消469名從事保險代理的仲介與經紀人資格，並對所有新加入計畫的保險仲介與經紀人發布暫時禁止令。根據現行規定，保險仲介佣金是由保險公司支付，仲介每介紹一名民眾參加歐記健保，每月可多拿25元獎勵。

政府官員說，某些保險代理為了爭取獎金在沒有核實身分的情況下便幫民眾登記加入歐記健保。40名保險代理共計偽造5萬個虛假的投保登記，導致政府浪費4500萬元補貼。有66名保險代理先前已經被聯邦醫療服務中心取消資格。

副總統范斯率領的特別小組，將從「歐記健保」平台剔除76萬名以詐欺手段登記註冊的投...
副總統范斯率領的特別小組，將從「歐記健保」平台剔除76萬名以詐欺手段登記註冊的投保人。圖為歐記健保的聯邦網站。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，白宮除詐特別小組將從歐記健保平台移除76萬名投保人。當局認定其中有人資格不符，甚至根本不存在，因此補助也將一併停發。

  • 官員表示，遭移除者包括被冒名登記、已享有雇主保險卻不符資格者，以及收入高於聯邦貧窮線400%以上的人。部分人甚至未提供社會安全號碼即完成登記。

  • 聯邦醫療服務中心將對新加入的仲介與經紀人發布全國性暫時禁止令，並取消469名涉詐代理資格。政府認為有人為追逐佣金，未核實身分就協助虛假登記。

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