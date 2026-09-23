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華裔地震學家被中拘留 妻子盼川普介入處理

編譯莊瑞萌／綜合報導
另一名被拘留美國公民敏辛的妻子Sylvia辛，曾在國會作證。(美聯社)
另一名被拘留美國公民敏辛的妻子Sylvia辛，曾在國會作證。(美聯社)

川普總統與中國國家主席習近平峰會前夕，遭中國拘留近兩年的華裔地震學家陳有林(Youlin Chen，另譯陳友麟)的妻子榮玉芳 (Yufang Rong，音譯)表示，希望川普親自介入，讓丈夫早日返美。川普預計在會中提出陳有林及另一名被拘留美國公民敏辛(Min Zin)的個案。

美聯社報導，54歲的陳有林與53歲的敏辛(Min Zin)，是美國政府列為在中國遭錯誤拘留的唯2美國公民。榮玉芳22日說，「當他(川普)親自介入這類案件，美國人就能回家。這是我觀察到的。」她說，川普5月在北京時曾與習近平談及陳有林，若本周再提，「我相信…這案子很快就能解決。」白宮表示，川普希望每位在海外被拘留的美國人都能返家。

陳有林出生於中國，1998年赴美深造，在波士頓研究地球與地震。2024年11月到北京探親遭中國國安人員拘留，後被控間諜罪，但遭到家人否認。榮玉芳說，「他什麼錯都沒犯。」她說，陳有林的研究公開透明，而且與全球科學家合作，包括中國學者，拘留1事令她極度震驚。

榮玉芳並說，陳有林也研究核試驗，包括北韓的核試。他可利用數據判斷地下發生的是天然地震還是核爆，並估算核爆規模。她推測，北京可能因他的專業而針對他。

陳有林任職於佛州顧問公司EMR Solutions & Technology，透過該公司為美國政府做合約工作，多數包括與中國科學家合作分析地震數據。榮玉芳說，自拘留以來從未直接聯繫陳有林，僅透過定期探視的美國領事官員得知狀況。陳有林透過領事官員轉達妻子別擔心，甚至還交代更換冷氣濾網等家務。她說，「但我知道，他正經歷一般人難以想像的煎熬，每次讀他的訊息都很難受。」她並擔心他的身心健康，指他有糖尿病、高血壓、高膽固醇。

1群美國議員上周則提出跨黨派決議案，譴責中國錯誤拘留美國學者，敦促美國政府優先確保他們安全返國。麻州民主黨參議員馬基(Ed Markey)說，「我希望這項決議能讓陳有林博士和敏辛被不當拘留1事獲得更多關注，要求中國政府做正確的事，立即釋放他們。」

另一名被錯誤拘留的美國公民是緬甸政治學者敏辛，6月赴中國昆明參加學術工作坊時被捕。

華裔地震學家陳有林遭中國拘留近兩年。(美聯社)
華裔地震學家陳有林遭中國拘留近兩年。(美聯社)

榮玉芳的先生、華裔地震學家陳有林遭中國拘留，她希望川普總統介入，讓其夫早日返美。...
榮玉芳的先生、華裔地震學家陳有林遭中國拘留，她希望川普總統介入，讓其夫早日返美。(美聯社)

精華 FAQ

  • 榮玉芳認為，當川普親自介入類似案件時，美國人往往能更快返家；她也提到川普5月曾在北京向習近平提及此事，因此希望本周再談能加速解決。

  • 陳有林2024年11月到北京探親時遭國安人員拘留，之後被控間諜罪；但家屬堅決否認，強調他的研究公開透明，並長期與全球科學家合作。

  • 另一名被美國政府列為錯誤拘留的公民是緬甸政治學者敏辛，他在6月前往中國昆明參加學術工作坊時被捕，與陳有林一樣成為美方關注個案。

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