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美國文件的AI改叫「超級智慧」川普聯大震撼宣布

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

記者胡玉立／即時報導
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美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯...
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

美國新聞與世界報導(US News & World Report，簡稱「美新」)曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但該機構22日宣布，今年麻省理工學院(MIT)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二；哈佛大學和耶魯大學分別穩居第三和第四名，加州理工學院和史丹福大學並列第五。

「美新」表示，MIT在教師研究、新生標準化考試成績、畢業生收入等指標方面，表現優異。「美新」教育數據分析總監布魯克斯(Eric Brooks)表示：「普林斯頓大學各項基礎排名數據總體保持穩定；但自從我們引入教師研究指標以來，過去幾期排名，普林斯頓大學與其他院校的差距一直在縮小。」

紐約時報報導，「美新」的大學排行榜究竟重不重要，一直備受爭議；因為它和其他所有發布大學排名的機構，都是依靠一套主觀且不斷變化的公式來評估各校。普林斯頓大學從未將自身地位與相關排名掛鉤，這次也拒絕置評。該校校長艾斯格魯伯(Christopher L. Eisgruber)近五年前還曾嚴厲批評大學排名這種「遊戲」是「近乎荒唐的痴迷」；「一旦大學、家長或學生過於認真看待，便會造成傷害」。

MIT未直接評論新排名，但表示該校是「全國眾多優秀院校組成的強大網絡中的一員，致力培養學生並開展由好奇心驅動的研究。」

「美新」全美大學排名前19名均為私立院校；之後由柏克萊加州大學和洛杉磯加大並列為全美排名最高的公立院校；威廉斯學院(Williams College)仍是「全美最佳文理學院」；斯佩爾曼學院(Spelman College)也仍是歷史性非裔大學院校榜首。

紐時指出，「美新」自1983年開始發布大學排名，堅稱相關排名是面向消費者的服務，每年吸引上億訪客瀏覽官網。但大學排名對「美新」來說，顯然是門大生意，該機構透過向大學院校授權使用其名稱和標誌，賺進數百萬元。但調查也顯示，隨著學生和家長從其他管道獲取學校訊息益發容易，該排名的影響力已不復當年。

精華 FAQ

  • 美新最新排名中，麻省理工學院MIT躍居全美第1，擠下連續15年居冠的普林斯頓大學；普林斯頓降至第2，哈佛與耶魯則分列第3、第4。

  • 美新表示，MIT在教師研究、新生標準化考試成績與畢業生收入等指標表現突出；相較之下，普林斯頓的基礎數據雖穩定，但與其他學校差距逐漸縮小。

  • 紐時指出，大學排名採用的是主觀且不斷變動的公式，公信力常受質疑；此外，美新也透過授權校名與標誌獲利，讓外界認為排名兼具商業利益，影響力已不如過往。

史丹福大學 耶魯大學 麻省理工學院

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