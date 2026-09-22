被指控認識中國女諜 華裔麥當勞大王：我熱愛美國

被傳與中國女間諜方芳有交集，「華裔麥當勞大王」尹集成說「我熱愛美國」。(本報資料照)

被譽為「華裔麥當勞 大王」的尹集成(Chei Chen Yin)在北加州經營麥當勞有成，也成為凝聚當地亞裔 族群參與政治的人物。據州和聯邦競選記錄，尹氏家族開設麥當勞加盟店賺了數百萬元，同時慷慨掏錢，向加州州長紐森、賀錦麗等加州政要捐了超過440萬元的政治捐款；新近公布的聯調局(FBI)文件顯示，尹集成疑似與中國女間諜方芳(Christine Fang)有過交集。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，尹集成2001年與胞弟尹集憲(Henry Yin)聯合海內外亞裔領袖，在加州首府創立「亞太公共事務聯盟」(APAPA)，為他們支持的政治候選人爭取支持，安排實習生和顧問到地方、州、聯邦官員的辦公室工作。

白宮8月解密的FBI文件顯示，尹集成過去可能與方芳工作關係密切。方芳曾與聲名狼藉的加州前民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)發生性關係，於2015年逃回中國。

這些文件包括史沃威爾2015年、2016年接受FBI訪問時的紀錄。在訪談中，他指認方芳是他在APAPA的「聯絡人」；其中一次訪談史沃威爾表示，APAPA一名「高層」介紹他給方芳。報告中刪除了這名高層的姓名，但兩名熟悉內容的消息人士告訴CBS新聞，該高層就是尹集成。

一名庫比蒂諾市官員2013年在臉書發布的一張照片顯示，方芳曾與尹集成、尹集憲一同出席一場APAPA活動。APAPA現任主席康塞普西翁(Kris Concepcion)表示，該組織領導層「並不知道方芳曾在全國性組織擔任了任何職務。」，只知道她當時與一個地方分會有關，而該分會如今已停止運作，方芳與APAPA成員合照，並不代表她是APAPA的幹部、董事會成員、員工或代表。

尹集成向CBS新聞說：「我熱愛美國，並強烈譴責任何外國政府試圖干預美國政治或破壞我們民主制度的行為。」

鷹派非營利倡議組織 「國家裝甲」(State Armor)董事迪爾(Jacqueline Deal)深入調查了尹集憲的背景，他曾任APAPA全國理事會主席，目前是理事會成員。她發現一系列中國媒體報導稱自2013年以來，尹集憲曾出席10場由中國政府官員及中央統戰部在中國舉辦的活動，統戰部曾報導稱於尹集憲是該部門「指定的加州-中國經貿、科技交流聯絡人」。尹集憲則表示這是「建立人脈」。