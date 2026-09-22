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華郵揭秘：川普砸4.1億 說服第三國收被逐非法移民

記者顏伶如／綜合報導
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圖為一群被美國驅逐到第三國巴拿馬的移民抵達巴拿馬市，在巴士站談話。(美聯社)
圖為一群被美國驅逐到第三國巴拿馬的移民抵達巴拿馬市，在巴士站談話。(美聯社)

華盛頓郵報20日報導，在國務院有近20年資歷的41歲外交官厄哈特(Christian Ehrhardt)長年任職於安全部門，不太可能成為外交貴賓，但今年6月中旬訪問象牙海岸、甘比亞、幾內亞比索、多哥、加彭等國家獲得隆重款待，因為他從去年開始掌理重置移民辦公室(Office of Remigration)之後，開始穿梭非洲說服各國領導人接收美國遣返專機，即使遣返移民並非該國公民。

國務院有近20年資歷的41歲外交官厄哈特。(取自國務院網站)
國務院有近20年資歷的41歲外交官厄哈特。(取自國務院網站)

報導指出，「第三國」驅逐協議是川普第二任期引發爭議的創新措施，反映川普總統強硬移民政策的核心部分，這類協議正由厄哈特掌理的辦公室負責磋商。

重置移民辦公室隸屬於國務院人口、難民暨移民局(Bureau of Population, Refugees and Migration)，約有15名員工。根據華郵取得政府內部資料，截至今年6月底為止，川普政府已經授權或承諾提供至少4.1億元，促成以非洲與拉丁美洲為主的31個國家達成第三國驅逐協議。

根據協議架構，移民將被驅逐到毫無淵源的國家。行動推出初期，載有中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗移民的遣返專機飛抵哥斯大黎加，載著越南、寮國、古巴、牙買加移民的遣返專機則抵達非洲小國史瓦帝尼。

一名熟悉內情的美國官員說，厄哈特與外國領導人會面時經常被視為「白宮特使」，因此獲得紅地毯禮遇。

根據華郵取得重置移民辦公室內部文件，與美國簽署「第三國」驅逐協議的國家，獲得報酬差異頗大，有13個外國政府是拿到8100萬元的直接付款。

另外，川普政府承諾為聯合國國際移民組織(International Organization for Migration)提供1.79億元，且為聯合國難民署(UN Refugee Agency)提供1.24億元，用於第三國的難民與基礎設施相關項目。

消息人士說，這些款項在很大程度上取代了美國傳統以來對全球組織的捐款，因此成為外國政府接受第三國驅逐協議的誘因。

精華 FAQ

  • 這種做法是把移民遣送到與其毫無淵源的第三國，而不是送回原籍國。報導指出，川普第二任期把它作為強硬移民政策核心，並由國務院相關辦公室主導磋商。

  • 負責人是國務院安全部門出身的41歲外交官厄哈特，他掌理重置移民辦公室後，便前往非洲多國遊說領導人，促成其接收美國遣返專機，即使移民並非該國公民。

  • 截至今年6月底，美國已授權或承諾至少4.1億元，涵蓋31國協議；其中13國獲8100萬元直接付款，另承諾給國際移民組織1.79億元、難民署1.24億元。

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