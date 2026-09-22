70萬長者用GLP-1減重 7成服用禮來藥物

禮來藥廠執行長里克斯表示，全美已有持有紅藍卡的70萬名老人開始使用GLP-1減重藥物。(美聯社)

俗稱紅藍卡 的「聯邦醫療保險 」(Medicare) 7月起對減重 藥物給付以來，大量長者開始使用GLP-1減重藥物，禮來藥廠(Eli Lilly)執行長里克斯(Dave Ricks)表示，全美已有70萬名老人開始接受GLP-1治療，其中70%患者服用禮來的藥物。

里克斯接受媒體CNBC採訪時稱，截至目前為止，聯邦醫保覆蓋範圍擴大的成效非常令人鼓舞，更廣泛的GLP-1市場拓展正是該公司所期望的；他表示，醫保覆蓋範圍擴大讓藥物更普及。

這一次醫保覆蓋範圍擴大源自於臨時性的「橋樑計畫」(Bridge)，符合資格的受益人每月只須支付50元共同支付額(co-pay)即可獲減重藥物。紅藍卡持有人是屆滿65歲老年人或殘疾人士，約涵蓋6600萬人。

紅藍卡將給付範圍擴及減重藥物後，禮來公司的重磅減肥注射劑Zepbound目前似乎是最大贏家。持卡老人可獲得Zepbound以及禮來公司新推出的減重藥物Foundayo，另外還有諾和諾德公司Wegovy口服藥物和Wegovy注射劑。

里克斯表示，禮來大約可吸引七成的新患者，其中許多人服用Zepbound；他認為醫生們仍會高度關注體重最重、併發症最多的患者，Zepbound在這些方面發揮重要作用。

里克斯補充說，針對尋求便捷治療方案、而且可能只需要減掉25到30磅的患者來說，禮來的Foundayo扮演更重要的角色。這款藥物4月間上市，比諾和諾德的Wegovy晚了幾個月，不過，全美服用口服GLP-1類藥物的新患者中，高達三分之一選擇服用禮來Foundayo。

里克斯指出，推廣過程中並未出現太多後勤問題，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)做得很好，不僅為醫生進行培訓，並且與禮來、諾和諾德兩家公司和保險系統進行合作。