ICE探員德州擦撞外送車開槍 委國男背部子彈未取被拘

圖為案發後，德州民眾在現場的對面抗議。(美聯社)

德州首府奧斯汀市府官員表示，美國移民及海關執法局(ICE )探員20日擦撞一輛外送車並開槍，造成一名委內瑞拉籍男子重傷送醫，所幸情況穩定；事件發生後，現場立刻聚集群眾抗議。中彈男子的律師說，此人已被ICE拘留，但背部的子彈仍未取出。

移民律師凱特．林肯-戈爾德芬奇(Kate Lincoln-Goldfinch)證實，受傷男子為28歲的外送平台Door Dash司機佩雷斯(Wilber Rafael Garces Perez)。她在21日的記者會上表示，佩雷斯20日在奧斯汀送餐給DoorDash 時，座車遭一輛無標誌卡車上的ICE人員兩度「擦撞」。中彈後被送往醫院，但當天稍晚便在子彈仍留在體內的情況下出院，並被移交ICE拘押。

佩雷斯是來自委內瑞拉的無證移民，且已被下達最終驅逐令。

在記者會上，佩雷斯透過電話表示，由於子彈靠近他的脊椎，醫生沒有將子彈取出。ICE要求醫院盡快讓他出院，以便將他轉送至拘留中心。他表示，抵達拘留中心後，他沒有獲得任何止痛藥或治療，還曾睡在地板上，直到21日一名護士才給了他一顆「藥丸」。

佩雷斯說，ICE探員在擦撞他的車輛之前，並未要求他停車，也沒有開啟任何警示燈。他表示，自己隨後迴轉，正準備把車停下時，ICE探員撞上他的車，並從後方朝他的頸部開槍。「我因為槍傷的關係，身體狀況很不好，而且一直沒有接受我所需要的醫療照護。」

林肯-戈爾德芬奇說，佩雷斯的妻子宣稱不知道驅逐令的存在，以為丈夫正在辦理移民手續；律師發布聲明表示，「我們掌握的消息是，佩雷斯當初合法入境美國且有工作許可」。

負責監督ICE的國土安全部(DHS)目前僅公布少量資訊，也沒有說明是什麼原因導致這起槍擊事件。

國土安全部21日凌晨發表聲明表示，正在調查一名非法入境美國、持有「最終遣返令」的委內瑞拉男子遭槍擊一事。

奧斯汀市長瓦特森(Kirk Watson)表示，希望市警局能參與調查，並邀請德州州警加入；他認為，由ICE獨自調查卻排除其他單位「並不恰當」。

當地電視新聞畫面顯示，20日下午已有民眾聚集在現場對街抗議，附近停著一輛乘客座車門受損的藍色豐田(Toyota)轎車Corolla，多名ICE探員在旁戒護。