罕見東北風暴將陸續侵襲16州 直到周末

東部地區數千萬民眾接獲警告，強大「東北風暴」 (nor'easter) 22日起將陸續襲擊16州，強度堪比熱帶風暴，預計持續到周末，將帶來暴雨、沿海暴洪、致命離岸流(rip currents)和破壞性陣風。22日也是農曆的秋分。

新澤西州、賓州、俄亥俄州、肯塔基州 、田納西州 、西維吉尼亞州、馬里蘭州、德拉瓦州、維吉尼亞州和北卡羅來納州將持續降雨到23日，恐引發危及生命的暴洪。到了25日，紐約州、新州、康州、羅德島州、麻州、新罕布夏州 和緬因州等大西洋沿岸各州的城市，將出現每小時60哩以上的強風和沿海洪水。

AccuWeather氣象專家格倫尼(Alyssa Glenny)警告，這場風暴本周稍晚恐產生熱帶風暴級別的陣風。

「東北風暴」是沿美國東海岸形成的強烈風暴，因低氣壓系統盤踞大西洋中部和新英格蘭地區時吹拂的東北風而得名，一年四季都可能發生，但最強烈風暴多發於深秋至冬季。

此次這一波東北風暴將在夏季最後一天到來。

九月出現強勁東北風暴實屬罕見，為時較早。 AccuWeather 氣象學家預計，秋季第一周出現的這場風暴將帶來更多降雨，而非降雪。

受影響州的氣溫將比夏末平均氣溫低個華氏5 到 15 度。

預計到了23日，大西洋增強的新沿海風暴將導致切薩皮克灣(Chesapeake Bay)南部高潮時段，出現最嚴重的沿海洪水和海灘侵蝕，影響範圍涵蓋馬里蘭州、維吉尼亞州、北卡羅來納州和新州南部。

到了24、25日，風暴將轉向紐約長島和新英格蘭東部，風力也將增強；北卡羅來納州到紐約州沿海地區可能出現洪水。本周稍晚滿月導致潮位高於正常水平，可能進一步加劇洪水現象。

AccuWeather團隊表示，風暴越接近海岸，風力、洪水和海灘侵蝕的程度就越嚴重。

氣象預報員警告，暴雨、沿海海平面上升和強風襲擊東海岸，物產損失令人擔憂。

AccuWeather 氣象專家索斯諾斯基(Alex Sosnowski) 指出，風暴路徑將是關鍵，可能暫時向外海移動，而後向西漂移，本周稍晚再次靠近海岸；萬一風暴在開闊水域增強並轉向大西洋中部或新英格蘭沿岸，災情將更嚴重。