掃清障礙 收購華納兄弟訴訟案 派拉蒙與各州和解

全美12州和好萊塢編劇針對派拉蒙收購華納兄弟探索頻道集體訴訟案，21日達成和解。(美聯社)

全美12州和好萊塢 編劇針對「派拉蒙」(Paramount)集團收購「華納兄弟探索頻道」(Warner Bros. Discovery)集體訴訟案21日達成和解，為高達810億元的巨額併購掃除障礙。這椿交易仍會依計劃進行史無前例的全美影視串流的大整合，將好萊塢兩大老牌電影公司、CBS和CNN等主要電視台、HBO Max和Paramount+等串流平台、以及涵蓋「哈利波特 」(Harry Potter)等數十年經典影片的龐大片庫，全部都聚在「派拉蒙」集團名下。

不過，領導跨州訴訟的加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)所宣布的和解條款顯示，派拉蒙承諾未來五年內至少額外投資15億元在美國製作電影，並針對新聞編輯的獨立性建立監督機制。

和解協議尚待法官批准。邦塔說，達成協議是為了保護一些人的職業生涯、在加州建立的生活及其家庭賴以生存的生計，但堅稱這並非支持合併，他不認為這兩家公司應合併，但這不是這次和解的重點。

派拉蒙影業執行長艾里森(David Ellison)樂見和解，認為這代表合併全面獲准。

加州、紐約等多州組成的聯盟7月提起訴訟試圖阻止合併，聲稱派拉蒙與華納合併將扼殺競爭、導致消費者選擇減少。美國編劇工會(Writers Guild of America，WGA)也提告。該工會21日也確認其訴訟達成和解。

編劇工會的聲明稱，仍認為合併將對編劇和整個行業造成損害，但既然各州檢察長與派拉蒙和解，做為非營利組織的美國編劇工會，要考慮在沒有政府執法機構支持的情況下必須孤軍奮戰、應付複雜的反壟斷訴訟，預計到審判結束將耗資數百萬元。

工會補充說，派拉蒙同意五年內不讓哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)對編寫員裁員、並向WGA醫療基金支付1750萬元及訴訟律師費。

派拉蒙先前同意將交易推遲到明年，以便有充裕時間依法解決問題，不久後卻迅速提出和解，聲稱已獲美國司法部在內的全球所有監管機構批准，各州訴訟是最後障礙。

美國經濟自由計劃(American Economic Liberties Project)的資深顧問貝多亞(Alvaro Bedoya)，譴責億萬富翁與財團再次透過賄賂、審查和霸凌手段爬上頂峰，「裁員將隨之而來，從洛杉磯到亞特蘭大，人們將失去工作，小企業將失去合同，有線電視帳單和電影票價將更貴。」