我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

掃清障礙 收購華納兄弟訴訟案 派拉蒙與各州和解

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美12州和好萊塢編劇針對派拉蒙收購華納兄弟探索頻道集體訴訟案，21日達成和解。...
全美12州和好萊塢編劇針對派拉蒙收購華納兄弟探索頻道集體訴訟案，21日達成和解。(美聯社)

全美12州和好萊塢編劇針對「派拉蒙」(Paramount)集團收購「華納兄弟探索頻道」(Warner Bros. Discovery)集體訴訟案21日達成和解，為高達810億元的巨額併購掃除障礙。這椿交易仍會依計劃進行史無前例的全美影視串流的大整合，將好萊塢兩大老牌電影公司、CBS和CNN等主要電視台、HBO Max和Paramount+等串流平台、以及涵蓋「哈利波特」(Harry Potter)等數十年經典影片的龐大片庫，全部都聚在「派拉蒙」集團名下。

不過，領導跨州訴訟的加州檢察長邦塔(Rob Bonta)所宣布的和解條款顯示，派拉蒙承諾未來五年內至少額外投資15億元在美國製作電影，並針對新聞編輯的獨立性建立監督機制。

和解協議尚待法官批准。邦塔說，達成協議是為了保護一些人的職業生涯、在加州建立的生活及其家庭賴以生存的生計，但堅稱這並非支持合併，他不認為這兩家公司應合併，但這不是這次和解的重點。

派拉蒙影業執行長艾里森(David Ellison)樂見和解，認為這代表合併全面獲准。

加州、紐約等多州組成的聯盟7月提起訴訟試圖阻止合併，聲稱派拉蒙與華納合併將扼殺競爭、導致消費者選擇減少。美國編劇工會(Writers Guild of America，WGA)也提告。該工會21日也確認其訴訟達成和解。

編劇工會的聲明稱，仍認為合併將對編劇和整個行業造成損害，但既然各州檢察長與派拉蒙和解，做為非營利組織的美國編劇工會，要考慮在沒有政府執法機構支持的情況下必須孤軍奮戰、應付複雜的反壟斷訴訟，預計到審判結束將耗資數百萬元。

工會補充說，派拉蒙同意五年內不讓哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)對編寫員裁員、並向WGA醫療基金支付1750萬元及訴訟律師費。

派拉蒙先前同意將交易推遲到明年，以便有充裕時間依法解決問題，不久後卻迅速提出和解，聲稱已獲美國司法部在內的全球所有監管機構批准，各州訴訟是最後障礙。

美國經濟自由計劃(American Economic Liberties Project)的資深顧問貝多亞(Alvaro Bedoya)，譴責億萬富翁與財團再次透過賄賂、審查和霸凌手段爬上頂峰，「裁員將隨之而來，從洛杉磯到亞特蘭大，人們將失去工作，小企業將失去合同，有線電視帳單和電影票價將更貴。」

精華 FAQ

  • 全美12州與好萊塢編劇工會原本試圖阻止合併，擔心壟斷與裁員風險；但在派拉蒙提出補償與限制條款後，雙方同意和解，讓交易少了最後一道法律障礙。

  • 派拉蒙承諾未來5年額外投資15億元於美國電影製作，並建立新聞編輯獨立性的監督機制；此外，還同意對CBS News編寫員裁員作限制，並支付WGA醫療基金與律師費。

  • 若順利完成，派拉蒙將整合CBS、CNN、HBO Max、Paramount+與大量片庫，形成更大的媒體巨頭；支持者認為可強化競爭力，反對者則警告可能造成裁員、漲價與選擇減少。

哈利波特 好萊塢 加州

上一則

罕見東北風暴將陸續侵襲16州 直到周末

下一則

被指控認識中國女諜 華裔麥當勞大王：我熱愛美國

延伸閱讀

派拉蒙與美國12州和解 為收購華納兄弟探索掃除障礙

派拉蒙與美國12州和解 為收購華納兄弟探索掃除障礙
好萊塢千人反對派拉蒙併購 屋崙抗議和解 隔天仍達協議

好萊塢千人反對派拉蒙併購 屋崙抗議和解 隔天仍達協議
派拉蒙：若併購華納談判無著 10月起搬離加州

派拉蒙：若併購華納談判無著 10月起搬離加州
幾十年幾乎不賣股 艾里森突然要套現75億元 甲骨文正為AI大燒錢

幾十年幾乎不賣股 艾里森突然要套現75億元 甲骨文正為AI大燒錢

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」