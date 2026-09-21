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電纜遭切斷航班大亂 美東北部分機場恢復運作

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電纜遭切斷航班大亂 美東北部分機場恢復運作

中央社／紐約21日綜合外電報導
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美國聯邦航空總署表示，雖然紐約與波士頓的航班已陸續恢復，但紐瓦克（Newark）...
美國聯邦航空總署表示，雖然紐約與波士頓的航班已陸續恢復，但紐瓦克（Newark）與費城機場仍持續實施地面停止起降管制。（美聯社資料照片）

美國聯邦航空總署（FAA）表示，今天因電纜不慎遭切斷，導致紐約、費城波士頓等地機場一度班機地面停止起降後，東岸部分繁忙機場的航班已陸續恢復運作。

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，由於紐澤西州一處工地不慎切斷光纖電纜，連帶波及紐澤西和費城的機場營運。

美國聯邦航空總署表示，雖然紐約與波士頓的航班已陸續恢復，但紐瓦克（Newark）與費城機場仍持續實施地面停止起降管制。

就在全球130位國家元首及數十名部長級官員陸續飛抵紐約，準備出席聯合國大會高階會議之際，這起交通中斷事件讓美東空中交通頓時陷入混亂。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）也是航班受到影響的領袖之一。他的辦公室表示，他預計今晚飛抵紐約的班機延誤，因此無法出席原訂活動。他預計今天深夜才能抵達紐約。

美國聯邦航空總署署長貝德福（Bryan Bedford）告訴記者，紐澤西州一支施工團隊不小心切斷備用光纖線路，導致大量航班被取消。

受美國實施地面停止起降影響，多倫多皮爾森國際機場（Pearson International Airport）有不到12個航班受到影響。

航班追蹤網站FlightAware表示，紐瓦克與費城機場有超過600個航班延誤，占比超過20%。這兩座機場均由費城航廈雷達進場管制中心（Philadelphia Terminal Radar Approach Control）提供航管服務。紐瓦克是聯合航空（United Airlines）的重要樞紐，費城則是美國航空（American Airlines）的樞紐。

受此事件影響，多個航班不得不轉降其他機場。根據航班追蹤網站Flightradar24，紐瓦克機場的班機平均延誤112分鐘。

精華 FAQ

  • 直接原因是紐澤西州一處工地不慎切斷光纖電纜，且連帶影響備用線路與航管服務，導致紐約、費城、波士頓等機場一度暫停起降並出現大量延誤。

  • 美國聯邦航空總署表示，紐約與波士頓的航班已陸續恢復運作；但紐瓦克與費城機場仍持續實施地面停止起降管制，航班調度仍未完全正常。

  • FlightAware指出，紐瓦克與費城機場延誤航班超過600班，占比逾20%，紐瓦克平均延誤112分鐘；部分班機改降他場，多倫多皮爾森機場也有不到12班受影響。

加拿大 費城 波士頓

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