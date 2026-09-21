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憂水電環境衝擊 洛杉磯郡部分地區擬禁超大型資料中心

中央社／洛杉磯20日專電
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人工智慧（AI）發展帶動大型資料中心需求，洛杉磯郡正在研擬法規，打算在部分地區禁...
人工智慧（AI）發展帶動大型資料中心需求，洛杉磯郡正在研擬法規，打算在部分地區禁設超大規模資料中心。（路透）

人工智慧（AI）發展帶動大型資料中心需求，洛杉磯郡正在研擬法規，打算在部分地區禁設超大規模資料中心，以因應大量用電、用水及環境影響等地方衝擊。

「洛杉磯每日新聞」（Los Angeles Daily News）報導，洛杉磯郡區域規畫局17日對未建制地區，也就是未設置市政府、直接由郡政府管轄的地區，實施暫時禁令，暫停區域內興建「超大規模資料中心」（hyperscale data centers）。

今年6月以來，洛杉磯郡內多個設有市政府的城市，已出現反對大型資料中心的聲浪，包括蒙特瑞公園市（Monterey Park）、艾維戴爾市（Irwindale）、西柯汶納市（West Covina）及艾罕布拉市（Alhambra）。

洛杉磯郡5名首長之一的郡監督索里士（Hilda Solis）今年4月提出動議，要求郡政府針對資料中心對公共衛生、電力與水資源的影響進行研究。

郡政府8月17日完成相關報告，索里士進一步推動，對郡政府直接管轄、未設市府的區域實施永久禁令，預定23日進入審查程序，接受公眾意見並修改，預計10月6日送交郡政委員會審議。

美國其他地方的超大規模資料中心曾出現全天候低頻噪音問題，這類設施需要大量電力與冷卻電腦用的水資源，可能增加地方基礎建設的負擔，造成水電費上漲。

目前洛杉磯郡內有70多座各類資料中心，多數規模較小。郡府官員今年4月表示，其中6座屬於AI型資料中心；郡政府直接管轄的未建制地區目前則沒有資料中心。

面對地方政府與居民的反彈，資料中心開發商主張，只要適當設計與管理，資料中心對周遭社區的影響極低。相關工會呼籲，禁止資料中心可能讓每一個開發案損失數百個工作機會，強調這類工程可提供高薪職缺。

精華 FAQ

  • 主要是因為AI發展帶動資料中心需求暴增，地方政府擔心這類設施耗電、耗水且可能帶來噪音與環境負擔，進一步推高公共基礎建設壓力與民眾生活成本。

  • 目前暫時禁令鎖定洛杉磯郡內未建制地區，也就是沒有市政府、直接由郡政府管轄的區域；這些地方目前還沒有資料中心，但郡府正考慮永久禁令。

  • 反對者認為資料中心會增加用電用水負擔、造成噪音與費用上升；開發商則主張妥善設計後影響有限，工會也警告禁令可能讓每案流失數百個高薪工作。

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