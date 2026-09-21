花旗預見AI將掀企業補漏洞潮 微軟：別拿中國當拒設安全規範的擋箭牌

微軟AI執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）則主張，不應以中國大陸的競爭壓力為由，拒絕建立AI安全規範。（路透）

AI模型能力迅速提升，不僅使企業加緊修補資安漏洞，也加深美國科技業和政府對是否放慢開發腳步的分歧。花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）警告，全球企業正爭相加固資安防線；微軟 AI執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）則主張，不應以中國的競爭壓力為由，拒絕建立AI安全規範。

范潔恩周日在紐約舉行的卡達經濟論壇表示，企業正全力加固各道防線，全球也掀起大規模修補資安漏洞潮，防範日益強大的AI模型助長網路攻擊。

Anthropic 今年推出Mythos模型時，曾警告這套系統可能開啟網路風險的新時代。范潔恩說：「Mythos推出那天，絕不是個好日子。」

Mythos問世後，美國財政部長貝森特和時任聯準會（Fed）主席鮑爾曾召集華爾街高層開會，要求金融業者做好準備，強化系統以因應更強大的AI模型。

Google和Anthropic的AI後來也都意外闖入企業系統，使AI安全疑慮升高。Anthropic執行長阿莫戴呼籲放慢AI開發腳步，並宣布引進第三方人員評估模型安全。

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）周日也在論壇上說：「我認為大家都需要深呼吸，放慢一點。」不過，他深信AI不會使人類滅亡，也會繼續積極參與AI發展。

蘇萊曼則認為，建立安全規範不必拖慢AI進展。他接受CNN節目訪問時說：「我不認為我們應該拿中國當做擋箭牌，作為不推動自身AI安全工作的理由。」

微軟AI團隊上周二發表宣言，提出該部門開發AI的準則，目標是確保未來系統仍由人類掌控。蘇萊曼上周也撰文批評Anthropic用來指導Claude模型的部分文件，認為把AI過度擬人化，反而可能增加控制風險。

他表示，AI模型的目標應受以人為本的準則約束，並設下明確安全界線。管制不應被視為壞事，而是建立共同規範和標準，提高AI安全，也不必因此拖慢產業發展。

川普上周六則表示，美國絕不會阻礙或扼殺AI產業成長，還將任命AI政策總管，以維持美國領先中國和其他國家的地位。

白宮科技顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）也反對全面適用的管制方式，主張應依AI的個別用途和產業特性處理安全問題。他並表示，任何業者若認為自行開發的模型不安全，大可停止開發或限制使用。

在安全爭論之外，范潔恩指出，AI產業眼前的瓶頸已從晶片轉向能源。她說，全球AI用電需求極為龐大，能源供應已成為進一步發展的主要限制。

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）警告，全球企業正爭相加固資安防線。（美聯社）