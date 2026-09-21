逾期132年才還書 新罕州男原本要被罰1.2萬元「1毛不用繳」

疫情過後，許多美國圖書館開始降低或取消逾期歸還的罰款。(美聯社)

新罕州康科德公共圖書館近日收到一本「逾期歸還」的雜誌。84歲男子約翰漢森（John Hanson）歸還1894年9月號「世紀畫報月刊」（The Century Illustrated Monthly Magazine），距離原定歸還日期已過了4萬8220天，約132年。不過，由於該圖書館目前實施逾期費凍結政策，他也因此免去原本高達1萬2055美元的逾期費。

康科德公共圖書館在臉書發文表示，宣布暫停收取逾期費後，確實預料會有民眾歸還積欠已久的書籍，但「當然沒想到會是19世紀末的東西」。

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漢森目前住在巴靈頓（Barrington），他自己也不知道這本1894年的雜誌究竟是怎麼來到手上的。圖書館表示，這期「世紀畫報月刊」已經在漢森家中放了數十年，直到他得知圖書館暫停收取逾期費的消息，才決定把雜誌送回「原本的家」。

康科德公共圖書館檔案及推廣協調員尼德姆（Jennifer Needham）說，漢森當天走到借閱櫃台，對她說：「我有一本書要還，我敢說你以前沒看過這種東西。」

尼德姆原本以為他拿來的是1980、1990年代甚至2000年代的舊書，沒想到漢森拿出的竟是19世紀出版品，讓她當場驚訝地說：「喔，快告訴我更多。」

面對這本在家中放了數十年的老雜誌，漢森仍無法確定它的來歷。他說：「我不知道是不是有人送給我的禮物，還是我曾經從路邊一堆免費書籍中拿來看的。我真的不知道。」

圖書館表示，這本歷史悠久的雜誌將不會再開放外借，未來可能保存並展示於館內的「康科德室」（Concord Room），讓這段意外的「132年逾期歸還」成為圖書館歷史的一部分。