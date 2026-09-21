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首支mRNA流感疫苗上市 50歲以上適用 未滿50歲這樣做…

編譯陳韻涵／綜合報導
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莫德納首款利用信使核糖核酸技術製成的流感疫苗「mFlusiva」已在藥局上市。但...
莫德納首款利用信使核糖核酸技術製成的流感疫苗「mFlusiva」已在藥局上市。但施打要依醫師指示。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：莫德納首款mRNA流感疫苗mFlusiva已在藥局上市。
  • 重點二：FDA核准50歲以上接種，未滿50歲者需改打其他疫苗。
  • 重點三：試驗顯示保護力較標準劑量疫苗高約27%，副作用多屬輕中度。

莫德納(Moderna)首款利用信使核糖核酸(mRNA)技術製成的疫苗" rel="154449">流感疫苗「mFlusiva」已在藥局上市，但並非人人都能接種。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)早在8月便核准mFlusiva供50歲以上民眾使用，而聯邦疾病防治中心(CDC)建議可接種對象於10月底前完成接種。

國家廣播公司報導，FDA對50歲至64歲成人接種mFlusiva疫苗予以傳統核准(traditional approval)，並對65歲以上的對象加速核准(accelerated approval)，同時要求莫德納再做一項試驗，因為原試驗以標準劑量疫苗作為對照，而CDC建議65歲以上的高齡者施打高劑量疫苗。

FDA一度拒絕審查，後來改變立場，獨立疫苗諮詢小組6月全數同意核准。

俄亥俄州獨立藥師艾姆拉·圖布奧(Emlah Tubuo)說：「如果你還沒過50歲生日，這款疫苗便與你無關。」

對於未滿50歲者，本季須接種其他FDA核准的流感疫苗。

全球醫學界權威期刊「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)今年5月發表的後期臨床試驗涵蓋11個國家、超過4萬名50歲以上成人，結果發現mFlusiva預防流感的效力比標準劑量流感疫苗高出約27%。

mFlusiva的受試對象表示，注射部位疼痛並引發疲勞、頭痛等副作用較常見，而程度歸類在輕度至中度，除此之外，FDA審查人員未發現關於該疫苗的嚴重安全疑慮。

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)表示，這可能「反映免疫系統對疫苗反應的強烈程度」，該疫苗只針對流感，不能預防新冠病毒。

mFlusiva的生產周期約兩、三個月，傳統疫苗則需約半年；夏夫納表示，生產周期更短讓學者有更多時間來確定要針對哪些病毒株。

mFlusiva在未獲CDC或其疫苗諮詢委員會正式建議的情況下就進入藥房，而這通常是要求保險公司承保疫苗的必要步驟。

美國健康保險計畫協會(AHIP)發言人預期，多數私人保險公司會承保。

舊金山加州大學法學院(UC Law San Francisco)疫苗政策專家雷斯(Dorit Reiss)指出，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)必須全額承保經FDA核准的季節性流感疫苗，但俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)本季承保的範圍仍不明。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)資料顯示，無保險者接種每劑mFlusiva約171元；實際情況仍因藥局而異，藥價比較平台GoodRx資料顯示，最低可到154元。

在各藥局庫存方面，CVS Health已供貨，沃爾格林(Walgreens)預期將到貨，但本季供應量有限。

莫德納首款利用信使核糖核酸技術製成的流感疫苗「mFlusiva」已在藥局上市。但...
莫德納首款利用信使核糖核酸技術製成的流感疫苗「mFlusiva」已在藥局上市。但施打要依醫師指示。(路透)

精華 FAQ

  • FDA已核准50歲以上民眾使用，其中50歲至64歲為傳統核准，65歲以上則屬加速核准；未滿50歲者不能接種，需改用其他已獲FDA核准的流感疫苗。

  • NEJM刊登的後期試驗涵蓋11國、逾4萬名50歲以上成人，結果顯示mFlusiva預防流感效力比標準劑量疫苗高約27%；常見副作用為注射處疼痛、疲勞與頭痛，多屬輕至中度，未見嚴重安全疑慮。

  • mFlusiva已進入藥房，但未獲CDC正式建議前，保險承保仍有不確定性；AHIP預期多數私保會承保，Medicare則須全額承保，未保險者每劑約171元，實際價格會因藥局而異。

流感疫苗 疫苗 莫德納

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