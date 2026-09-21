線上醫療公司洩個資 FTC控違法 消費者該如何自保？

聯邦貿易委員會最新提起的訴訟便指控線上醫療先驅「Hims & Hers」違反消費者保護法，洩露患者個資。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： FTC指控Hims & Hers等線上醫療公司洩露健康資料並誤導收費。

FTC指控Hims & Hers等線上醫療公司洩露健康資料並誤導收費。 重點二： 多家平台未經同意分享用戶資料給Meta、谷歌等廣告平台。

多家平台未經同意分享用戶資料給Meta、谷歌等廣告平台。 重點三：線上醫療常不受HIPAA保護，民眾需慎選與強化隱私防護。

新冠疫情 爆發後，市場上出現大量線上醫療服務，但愈來愈多這類公司發生欺騙和不道德商業行為，包括洩露客戶健康資料、誘導客戶訂閱難以取消的服務、未確實提供醫生即時諮詢等，聯邦貿易委員會(FTC)最新提起的訴訟便指控線上醫療先驅「Hims & Hers」使用了上述所有手段，違反了消費者保護法。民眾若了解這些公司，就更能保護個資。

美聯社報導，FTC已提起多件類似訴訟，包括線上心理諮詢服務商BetterHelp、藥品折扣服務商GoodRx等六家線上醫療公司；BetterHelp、GoodRx未經許可便將用戶健康資料分享給了Meta 和谷歌 等線上平台。

在這些公司的網站註冊前，不要指望真的能與醫生交談。幾乎所有線上醫療就診都以填寫問卷開始，用戶需要在問卷中提供自己的病史以及可能感興趣的藥物資訊。而根據FTC的訴訟，Hims & Hers的用戶被自動註冊並被收取重複處方費用，而幾乎沒有機會查看醫生推薦的治療方案。

最近一項針對近50家銷售GLP-1類藥物的線上醫療公司分析發現，只有不到三分之一的公司真正要求與醫生即時視訊或音訊諮詢。某些情況下處方甚至在幾分鐘內就獲得了批准。

專家表示部分問題在於現行的聯邦法律通常不適用於這類公司。民眾可能以為任何個人健康資訊都受到「健康保險可攜與責任法(HIPAA)」的保護，此聯邦隱私法旨在規範如何處理醫療資訊。但該法案通常僅適用於特定類型的醫療機構，例如診所、醫院、保險公司，而不適用於提供處方、諮詢、DNA檢測和其他線上服務的線上醫療公司。

加州、康乃狄克、馬里蘭等州已經通過新的網路隱私法，其中包括對健康資訊的特殊保護。但執法力度卻依然不足，大多數情況下這些公司只會簽署一份法律協議，承諾停止監管機構指出的違規行為。

隱私專家建議在登入網站時，使用廣告攔截器和無痕瀏覽模式，這些工具可以讓線上醫療公司更難追蹤用戶位置、上網紀錄或其他個資。這些公司提供的用戶協議也應仔細閱讀，以了解他們如何使用你的個資，如有些網站在其隱私權政策中明確指出，他們有權出售用戶的性生活資料。

聯邦貿易委員會最新提起的訴訟，指控線上醫療先驅「Hims & Hers」違反消費者保護法，洩露患者個資。(路透)