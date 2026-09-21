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瘦瘦針或導致失明 恐掀新一波訴訟 多國促藥廠加註警語

編譯廖玉玲／綜合外電
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GLP-1類減重藥物繼掀起與消化道相關副作用的訴訟後，如今再面臨可能引發突發性失...
GLP-1類減重藥物繼掀起與消化道相關副作用的訴訟後，如今再面臨可能引發突發性失明的集體訴訟。圖為一位婦女正在施打減肥瘦瘦針。(路透)

GLP-1類減重藥物繼掀起與消化道相關副作用的訴訟後，如今再面臨可能引發突發性失明的集體訴訟。醫生和研究人員表示，現有證據尚不足證明俗稱「瘦瘦針」這類藥物，可能產生這種不良反應，但多國政府已要求藥廠須加註警示資訊。

部分最新科學研究表明，服用某些GLP-1類藥物，發生「非動脈炎前部缺血性視神經病變」(NAION)的風險可能增加。但也有醫生和研究人員表示，一些證據確實顯示，這類藥物可能使患者失明的風險增加近一倍，但仍只會導致極少數人失明，大約平均每1萬名服用該藥物的患者中，只有兩人會罹患這種疾病。

丹麥藥廠諾和諾德與美國禮來，近來都面臨這類訴訟；費城聯邦地區法院也提起一系列訴訟，指兩家公司的GLP-1藥物導致NAION，但均未充分警告患者。這兩家公司生產知名減肥藥和糖尿病藥物Wegovy、Ozempic和Zepbound。兩家公司都堅持，這些個人傷害訴訟毫無根據；禮來在法院文件中，稱自家藥物安全有效。

在官司結果出爐前，從日本到澳洲和英國與歐洲，部分國家已先要求藥廠，藥品標籤上須加註相關警告或資訊。美國目前尚無此類警告，但聯邦食品藥物管理局(FDA)於2024年底首次發現NAION可能與服用這類藥物相關後，正進行調查。

GLP-1類減重藥物繼掀起與消化道相關副作用的訴訟後，如今再面臨可能引發突發性失...
GLP-1類減重藥物繼掀起與消化道相關副作用的訴訟後，如今再面臨可能引發突發性失明的集體訴訟。圖為最受歡迎的瘦瘦針Ozmpic。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為部分研究與訴訟主張，這類藥物可能提高非動脈炎前部缺血性視神經病變，進而造成突發性失明的風險；雖然證據仍不充分，但已引起患者與監管機關關注。

  • 現有證據尚不足以直接證明藥物會導致失明，但部分研究指出風險可能接近翻倍；即使如此，發生率仍很低，平均每1萬名使用者約只有2人罹患相關疾病。

  • 諾和諾德與禮來已遭多起訴訟，涉及Wegovy、Ozempic與Zepbound；日本、澳洲、英國及歐洲部分地區已要求加註警示，美國FDA則在2024年底後持續調查。

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