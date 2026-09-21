缺人缺裝備 最嚴重野火今年已毀850萬英畝地

美國今年遭遇歷來最嚴重的野火季節，至今全國已被野火燒毀850萬英畝土地，創下歷史紀錄，同時面臨人手短缺、資源不足等難題。(路透)

美國今年遭遇歷來最嚴重的野火 季節，截至目前全美野火已燒毀850萬英畝土地，創下歷史新高，也是自1983年國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center，NIFC)開始追蹤相關數據以來，火場面積最大的一次。

哥倫比亞 廣播公司(CBS)新聞的調查報導引述NIFC指出，今年野火情況尤其嚴峻，全國大部分消防人員及設備已連續數月投入撲滅大型野火，或應對野火威脅，然而更大的困難在於人手短缺、資源不足、應對火災反應遲緩等等。

NIFC表示，在8月至9月初的野火高峰期，全國約有1.5萬名消防人員參與滅火工作，他們來自聯邦和州政府，以及國際支援，但卻沒有足夠人手隨時出動撲滅新出現的火源，不得不抽調正在滅火的人員投入另一個火場。

林務局(Forest Service) 負責雇用山林消防員，專責應對野火，但去年約有6000人遭解雇或自願離職，人力規模縮減約16%。

在川普政府效率部(DOGE)大刀闊斧下，各州便一直面臨人手短缺難題。雖然裁員行動並未直接針對第一線消防員，但卻影響可在撲火行動中擔任後勤工作的行政人員。

另一個問題是資源不足，一名在俄勒岡州 與野火搏鬥的消防員說，「你可以申請所需的資源，但往往無法及時到位，那不得不以更少的資源完成更多的工作。」

川普今年1月透過行政命令，成立隸屬內政部的美國野地消防局(U.S. Wildland Fire Service)，擁有約5500名消防員，旨在簡化野火預防及應對流程。

然而前線消防員認為，野地消防局的成立反而導致官僚主義障礙，並引發政府對消防資源的重組，可能進一步削減資源的擔憂。

野火的管理由聯邦或地方政府負責，取決於地點及蔓延方式，但複雜的野需要透過統一指揮部來協調，當中涉及林務局、州政府機構及地方消防部門。可是往往在協調及管理方面出現混亂，反應遲緩的情況屢見不鮮。

一位消防員表示，他與大約100名弟兄等待了4個小時，眼睜睜地看著火勢蔓延還未收到指令，直到派往火線時大火已燒到房屋，人們開始撤離。他認為有關部門沒有預測到潛在後果，導致未能在火勢蔓延前及時疏散居民。