FBI警告：「傳統妻子」假約會網站 誘騙移民執法人員上鉤

FBI近期提醒全美執法機關，一群女性以「傳統妻子」人設，在交友軟體上建立假帳號，誘騙移民執法人員上鉤，再公開起底對方的身分，以達到羞辱目的。圖為亞馬遜網站上販售的「傳統妻子」手冊。(亞馬遜)

聯邦調查局(FBI )近期透過內部備忘錄提醒全美執法機關，一群婦女以「傳統妻子」(tradwife)人設，在交友軟體上建立假帳號，誘騙移民 執法人員上鉤，再公開起底對方的身分。

國家廣播公司(NBC)報導，FBI芝加哥外勤辦公室於今年2月發出的備忘錄指出，這些假交友檔案「融入『傳統妻子』(traditional wife)風格的圖像，列出特定嗜好，試圖吸引執法人員」。

備忘錄指出，這些帳號旨在「引誘執法人員以約會名義，進行線上或實體接觸，事後再公開其身分，藉此製造社會輿論的羞辱效果，嚇阻移民執法行動。」

關注政府透明度的非營利組織「人民財產」(Property of the People)透過公開紀錄申請並取得這份備忘錄，隨後交給英國「衛報」(The Guardian)及NBC揭露相關情事。

FBI向NBC證實備忘錄的真實性，並發表聲明表示，「我們雖然通常不評論特定情報產物，但FBI經常與執法夥伴分享資料，以協助保護他們所服務的社區，同時保護那些服務並保護社區的人員。」

FBI強調，將致力確保執法人員在執行勤務時，不受到威脅或面臨暴力侵害。

備忘錄並未說明這些假交友檔案在何處建立，也未提供帳號內容範例。

大批移民官員近期派駐明尼蘇達州明尼亞波利斯與聖保羅地區，執行「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)；該行動因為聯邦探員擊斃兩名美國公民古德(Renee Good)與普雷蒂(Alex Pretti)而縮減規模，這兩起事件後續引發全美大規模抗議與對聯邦執法機關的強烈反彈。

芝加哥當地的假交友帳號事件，則發生在該市「中途閃擊戰」(Operation Midway Blitz)移民執法行動數月之後。

「傳統妻子」的網路現象近期涉入另一起風波，極端保守派帳號「父權漢娜」(Patriarchy Hannah)自稱育有14名子女，其帳號吸引約2萬7000名粉絲追蹤，但該帳號近期遭網路偵探達夫(Ryan Duff)揭發為虛構人設，帳號經營者公開道歉並宣布退出社群平台。