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司法拖5年 涉刺殺海地總統18嫌犯引渡美 將在佛州受審

編譯彭馨儀／綜合報導
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2021年7月海地總統摩依士遭刺殺後被捕的部分嫌犯。本月20日有18名嫌犯被引渡...
2021年7月海地總統摩依士遭刺殺後被捕的部分嫌犯。本月20日有18名嫌犯被引渡到美國受審。(美聯社)

18名因2021年7月刺殺海地總統摩依士(Jovenel Moïse)而被捕的嫌犯20日被引渡至美國受審，象徵海地漫長司法程序結束。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，佛州南區聯邦檢察官昆諾斯(Jason Reding Quiñones)表示，嫌犯將在佛州受審，「今天代表追查摩依士遇刺案責任的又一重要階段，5年過去了，我們仍在將被告送上美國法庭，工作遠未結束。」

昆諾斯表示這起暗殺已有30人被起訴，在海地候審者包括十幾名哥倫比亞士兵及海地前官員。聯邦調查局(FBI)邁阿密辦公室主任斯凱爾斯(Brett Skiles)指出，20日在美國及海外有多人被捕。

先前於5月，佛州陪審團裁定4名男子在刺殺案中罪名成立，另有至少5人認罪。最近被定罪者包括奧爾蒂斯(Arcángel Pretel Ortiz)、因特里亞戈(Antonio Intriago)、溫特米利亞(Walter Veintemilla)和索拉格斯(James Solages)，檢方指控此4人為刺殺海地總統陰謀的幕後主使。前第一夫人瑪婷(Martine Moïse)於3月在邁阿密出庭作證，指控海地前總統馬特利(Michel Martelly)與前總理亨利(Ariel Henry)涉案；但她2024年也遭海地法官以共謀罪起訴，其律師稱這項指控荒謬。

美聯社指出，海地本土調查因幫派暴力、死亡威脅及太子港(Port-au-Prince)法院遭占領而癱瘓，多名法官辭職。2025年10月，海地司法官員正式向美國與加拿大尋求協助。

陰謀者最初挑選海地裔美國牧師沙農(Christian Sanon)意圖取代摩依士，計劃讓他掌權後將工程與軍備合約授予南佛州的保全公司CTU。已定罪的奧爾蒂斯(Arcángel Pretel Ortiz)與因特里亞戈(Antonio Intriago)即為CTU負責人，溫特米利亞(Walter Veintemilla)則掌管環球資本貸款集團(Worldwide Capital Lending Group)。此外主要逃犯還有海地國家宮前保全主管埃拉爾(Dimitri Hérard)，他在去年黑幫攻破海地監獄時趁亂逃脫，目前仍在逃。

部分被捕哥倫比亞士兵家屬曾控訴海地司法體系拖延程序。先前在美國認罪還包含一名哥倫比亞軍官及一名曾任美國政府線人的海地裔智利商人。

精華 FAQ

  • 他們涉嫌參與2021年7月刺殺海地總統摩依士，因海地本土調查長期停滯，美方遂接手部分案件，在佛州南區聯邦法院審理相關被告。

  • 佛州南區聯邦檢察官表示，整起暗殺陰謀迄今已有30人被起訴，部分在海地候審，部分已在美國認罪或遭定罪，案件仍持續擴大。

  • 因幫派暴力、死亡威脅、太子港法院遭占領及多名法官辭職，海地調查幾乎癱瘓；海地司法官員甚至在2025年10月向美加尋求協助。

海地 佛州 FBI

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