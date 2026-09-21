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南亞裔錫克教卡車駕駛被刺17刀 國安部AI一度貼文「滾出道路」

編譯陳韻涵／綜合報導
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本月13日在懷俄明州一處公路休息站，遭白人尾隨並持刀無端刺傷的錫克教卡車司機，經...
本月13日在懷俄明州一處公路休息站，遭白人尾隨並持刀無端刺傷的錫克教卡車司機，經送醫急救後目前已返家休養。(美聯社)

亞裔錫克教(Sikh)卡車駕駛辛克(Singh)本月13日在懷俄明州一處公路休息站，遭白人布茲達克(Andrew Bzdak)尾隨並無端刺傷17刀的隨機攻擊事件，引發亞裔人權倡議團體的警覺，提醒針對南亞裔卡車駕駛的仇恨言論正在蔓延。

有線電視新聞網引述斯威特沃特郡(Sweetwater County)警長辦公室說法報導，受傷駕駛的律師僅透露被害人姓氏為辛克，他13日清晨在該郡80號州際公路休息區停車後，遭布茲達克尾隨進入男廁。

警方逮捕令寫道，布茲達克從辛克的背後持刀連刺17刀，其中頸部與胸部各兩刀。

辛克逃脫並呼叫緊急救護後空運送醫，現已出院返家休養。

警方獲報到場後，在男廁及一輛半掛卡車旁發現「大量血跡」。

法院記錄顯示，44歲的布茲達克犯案後駕駛自己的卡車逃逸；目擊此案的另一家人聽到辛克的慘叫聲協助報警，並駕車沿著80號州際公路往東跟隨布茲達克，協助卡本郡(Carbon County)警方將凶嫌逮捕歸案。

布茲達克被控一級謀殺未遂罪，保釋金100萬元，首場聽證會訂24日舉行。

美聯社報導，斯威特沃特郡警長辦公室發言人薛曼(Jeff Sheaman)表示，警方尚未釐清布茲達克的犯案動機，也不清楚是否以仇恨犯罪調查。

代表辛克的加州倡議組織「雅卡拉運動」(Jakara Movement)法律服務主任賈斯吉特·辛克(Jasjit Singh)表示，「身為南亞裔或旁遮普錫克教卡車司機，你不得不面對可能因為外貌而遭受攻擊的恐懼。」

倡議人士指出，國土安全部(DHS)近期在社群媒體發布的貼文，疑似助長針對南亞裔的攻擊事件；該貼文以AI生成南亞裔男子的圖像，寫道「滾出我們的道路，你們不會開車，辛克。」

這篇貼文雖然事後已刪除，但相關影響似已發酵。

DHS發言人告訴CNN，將不相關的攻擊歸咎於DHS是「魯莽且錯誤的」，「我們不會臆測(凶嫌犯案)動機。」。

北美旁遮普卡車運輸協會(NAPTA)批評DHS的貼文「可恥、不尊重且令人深感不安」，但也認同DHS提出的商業駕照詐欺、駕駛資格與英語能力等疑慮。

NAPTA表示，全美約20%卡車駕駛是錫克教徒，但官方並無確切統計數據。

精華 FAQ

  • 受害者是一名南亞裔錫克教卡車駕駛，清晨在80號州際公路休息站停車後，被嫌犯尾隨進入男廁，從背後連刺17刀，頸部與胸部各中2刀。

  • 44歲嫌犯布茲達克已被逮捕，法院文件顯示他犯案後駕車逃逸，現被控一級謀殺未遂罪，保釋金為100萬元，首場聽證會訂於24日舉行。

  • 倡議團體指出，南亞裔與錫克教卡車司機常因外貌與身分而承受攻擊風險，且社群媒體上針對他們的仇恨貼文與歧視言論，可能進一步加劇不安全感。

亞裔 懷俄明州

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