OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）

華爾街 日報17日獨家報導，專門研究資安漏洞的獨立安全研究團隊人員，使用人工智慧新創公司Anthropic的AI模型Claude進入一名OpenAI 員工的ChatGPT帳號之後，進而成功駭入OpenAI內部程式碼系統，能夠讀取並且修改OpenAI私有軟體儲存庫裡的檔案，包括OpenAI的演算法機密，這個發現揭露了網路自動攻擊威脅風險正在升高。

報導指出，OpenAI後來提供6500元獎金給發現安全漏洞的獨立研究員，並表示安全漏洞已經解決。

OpenAI成立安全漏洞懸賞計畫，獲得獎金的Hacktron AI白帽駭客 團隊獨立研究員向華爾街日報透露發現成果。

Hacktron AI技術長裴達帕提(Mohan Pedhapati)表示：「我們沒有中國駭客那般武藝高強。」他說：「我們只是三個有訂閱Claude跟Codex的普通人。」

OpenAI表示，白帽駭客團隊發現的兩個問題，一個存在於託管OpenAI社群討論論壇的第三方服務平台Discourse，另一個則在OpenAI公司本身，兩個問題如今均已排除。

OpenAI在聲明中說：「感謝研究人員分享他們的發現，我們已經限縮社群登入權限，並且撤銷受到影響的授權與工作階段。」

Hacktron研究人員7月23日在Discourse論壇處理特定圖片檔案的程式裡發現漏洞，取得特別版本的Claude Opus 4.8存取權限。研究人員要求AI模型編寫能夠利用這個漏洞發動網路攻擊的程式碼。

最初這項指令並未成功，但當天晚上Anthropic發布Opus 5，因此Claude模型在隔天上午就找出利用漏洞的辦法，寫出攻擊程式碼讓研究人員進入託管 OpenAI論壇的Discourse伺服器，並在伺服器上存取使用者身分驗證授權。

讓研究人員感到驚訝的是，這些授權字串在ChatGPT上同樣有效，某些授權屬於OpenAI員工，授權權杖還能用來存取OpenAI的軟體儲存庫GitHub服務。

研究團隊意識到已經接觸到敏感資料便停止入侵，指示聊天機器人提交修改建議(pull request)，在OpenAI文件檔案加註「Hacktron AI Team PoC」字樣，證明已取得機密資料。