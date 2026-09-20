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4大AI巨頭被控串謀放緩AI科技發展 違反「反壟斷法」

記者胡玉立／綜合報導
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AI算力產業競爭激烈，業內巨頭齊喊發展暫緩。Anthropic的阿莫戴(左上)、...
AI算力產業競爭激烈，業內巨頭齊喊發展暫緩。Anthropic的阿莫戴(左上)、谷歌DeepMind(右上)哈薩比斯、OpenAI奧特曼(左下)及Space的xAI馬斯克。(美聯社)

人工智慧(AI)科技業四大公司--Anthropic、OpenAI、SpaceXAI和 Google最近同聲呼籲放緩AI發展步伐，結果挨告了。四名付費訂閱ChatGPT、Claude、Grok或Gemini服務的原告18日向加州北區聯邦法院提起民事訴訟，指控四大AI巨頭勾結協調放緩AI開發進度，違反「反壟斷法」，且會降低消費者從付費AI訂閱服務中獲得的價值。

訴狀指出，Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)9月12日發文呼籲「業界需協調放緩AI前沿發展步伐」以優先加強安全措施，獲SpaceXAI負責人馬斯克(Elon Musk)、OpenAI執行長奧特曼(2Sam Altman)和Google DeepMind共同創辦人哈薩比斯(Demis Hassabis)的贊同，已構成競爭對手之間的非法商業協議行為，違反美國反壟斷法。

政治新聞網站Politico及美聯社報導，原告方主張，AI領域的主要競爭對手達成協議同意讓技術進步速度「慢於自由競爭本應達到的水平」，已對消費者產生反競爭影響。原告還將尋求協同全國其他付費訂閱AI服務用戶，將訴訟擴大為集體訴訟。

代表四名原告的其中一名律師羅利(Nick Rowley)表示，「若任由全球最有權勢的『營利性』科技公司出於私利達成協議，主導AI安全標準與規程，AI將迅速失控，甚至可能危及全人類生存。」

羅利表示：「面對核戰等可能導致物種滅絕的威脅以及如今人類歷史上最大風險，人類理應獲得堅不可摧的保障措施。法治應由政府以透明合法的方式確立，並對公眾負責。」

四名原告分別是：亨特(Cheyenne Hunt)、佛州律師布伊斯特(Charles Buist)、斯佩薩斯(Nick Spetsas)以及加州居民布洛克(Christine Bullock)。原告表示，他們不反對AI公司請求國會、白宮等機構制定AI監管法規，也不反對這些公司尋求反壟斷豁免。

然而，要與聯邦政府實現這類合作，恐非易事。川普總統面對社群媒體呼籲政府實施監管，曾聲稱任何限制AI技術的舉措都是某種「陰謀」；他質疑為何產業領袖呼籲實施監管，還認為倘若嚴格執行監管措施，將導致這些公司走向毀滅和破產。川普19日在社媒表示，他正在組建AI特別工作小組，計畫任命「人工智慧事務主管」(AI czar)；但未透露具體細節。

精華 FAQ

  • 原告指控Anthropic、OpenAI、SpaceXAI和Google等主要AI競爭者，透過呼籲與互相贊同，協調放緩AI前沿開發速度，形成非法商業協議，涉嫌違反美國反壟斷法。

  • 原告主張，若主要競爭者共同讓技術進步慢於自由競爭原本可能達到的速度，消費者從付費AI訂閱服務獲得的功能、效率與創新價值都會下降，構成反競爭影響。

  • 原告希望把訴訟擴大成全國性的集體訴訟，讓更多付費AI用戶加入；另一方面，川普政府也表示正在組建AI特別工作小組，顯示AI監管議題可能持續升溫。

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