美軍AI誤判中國貨船載核武零件 美中險開戰

有線電視新聞網(CNN)18日引述消息人士報導，今春美伊戰爭期間，美國由於一份人工智慧(AI)協助生成的錯誤情資報告，誤認一艘在中東的中國船舶運載核武計畫相關零組件而一度準備展開攔截行動，所幸在行動前夕發現有誤，避免恐因此引發的美中軍事衝突。

報告由一位美國太平洋特種作戰司令部(SOCPAC)分析師製作。美軍當時迅速採取行動，出動部隊準備攔截該船，軍機也升空。

美軍及美國情報界正推動將AI融入幾乎所有的工作層面，從分析大量原始情資、挑選攻擊目標，到管理預算、後勤及供應鏈 。

但這起事件凸顯，在戰爭期間使用這種新穎且尚未被充分理解的技術協助選定攻擊目標，恐帶來重大風險。這起事件的分析師就SOCPAC一份涉及該船貨物清單的報告，向聊天機器人查詢。尚不清楚此一聊天機器人是市售產品或美國政府的產品。

聊天機器人將公開來源情報和政府掌握的機密情報結合，最後對該船貨物得出錯誤結論。分析師就將AI相關發現整理成美軍官員通常會信任的標準情資報告後發出。

美軍正迅速轉向使用AI協助選定攻擊目標，但顯然存在導致致命錯誤的風險。然而，即使保留人工決策環節，究竟要如何防止平民傷亡或誤傷友軍，目前也沒有真正的指引。

從AI工具開始在美國政府內部廣泛使用後，情報界出現像這起事件的「幻覺」並非個案。對部分較年長的情報官員而言，即使整體上支持軍方使用AI，仍認為這項技術正使分析師承受必須更快速製作，並將情資發出的壓力，因此增加出錯空間。

消息人士說，美軍正迅速把AI導入「攻擊目標選定」的流程作為輔助，但這項任務的失誤可能非常致命。另一名消息人士說：「用AI選定攻擊目標，這項應用確實正迅速增加，但如何透過『人類參與決策』來避免平民傷亡或誤傷友軍，目前並沒有真正的指導方針。」

另一名消息人士表示，自從AI工具開始在美國政府內普及後，像這次這種「AI編造分析引發幻覺」的事件，在情報單位已經發生「不只一次」（not been an isolated incident）。

對於一些資深情報官來說，即使他們當中有些人整體而言支持軍方應用AI，但AI分析技術也造成一種新的壓力，他們被要求必須更快產製和發布情報，在時間壓迫下，出錯的可能性就會提高。

多名消息人士指出，年輕的分析員因為更熟悉這些工具應用，也更可能不假思索就相信AI提供的分析結果，失去批判能力。一名消息人士用一句話總結目前狀況：「AI讓你更快得到一個誤判」。