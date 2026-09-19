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今年「美國小姐」是已婚雙寶媽：我一邊顧娃一邊練習面試

今年「美國小姐」是已婚雙寶媽：我一邊顧娃一邊練習面試

編譯尤寶琪／即時報導
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潔絲蒂·凱利(Justus Kelley)創造了歷史，成為首位以母親和人妻身份贏得美國小姐(Miss USA)后冠的佳麗，而她的奪冠之路也非同尋常。

第75屆美國小姐選美比賽8月27日在邁阿密舉行全國總決賽。

這位31歲的2026年維吉尼亞州小姐，接替了去年的冠軍、24歲的奧黛麗·埃克特(Audrey Eckert)。

▲ 影片來源：instagram平台＠missusa（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美國小姐選美比賽自2023年起開始允許已婚女性和母親參賽。

「我的選美備戰方式確實和以前不一樣了，」凱利告訴福斯數位新聞(Fox News Digital)，「我不會假裝自己能像以前那樣投入那麼多時間。我必須想辦法。孩子們午睡的時候就是我的備戰時間。很經常得熬夜；或是在給孩子們洗澡哄睡之後。我會用背帶背著他去上步行課；或是抱著兩歲的孩子在客廳裡做深蹲。我一邊餵小寶寶，一邊練習面試問題。」

「有時候我真希望自己能把一整天都用來準備選美比賽，但我現在的情況並非如此，」凱莉指出，「我還沒到那個階段。我們最終還是克服了困難，我的家人也全力支持我。他們知道他們也參與其中，會和我一起經歷這一切。」

美國小姐選美比賽始於1952年，在加州長灘市(Long Beach )舉辦，由來自紐約的賈姬·洛格里(Jackie Loughery)拿下首屆冠軍。要注意的是，美國小姐與美利堅小姐(Miss America)是兩個不同的比賽，後者可以追溯到1921年在新澤西州大西洋城(Atlantic City)舉辦的比賽。

凱莉是兩個寄養兒童的媽媽，也是首位拿下美國小姐桂冠的已婚母親。 瑪麗·萊昂娜·蓋奇(Mary Leona Gage)在1957年贏得美國小姐頭銜，但第二天就因為瞞已婚、育有兩子及謊報年齡的醜聞，成為史上首位被剝奪頭銜的美國小姐。

凱莉表示，為了保持這個頭銜，她放棄了社群媒體和電視，轉而利用照顧兩個年幼孩子之餘的空閒時間進行運動，並表示丈夫的支持幫助她度過了比賽難關。

精華 FAQ

  • 她成為首位以母親和人妻身份贏得美國小姐后冠的佳麗，也是首位拿下美國小姐桂冠的已婚母親，打破了過去對參賽者身分的限制。

  • 第75屆美國小姐選美比賽於8月27日在邁阿密舉行全國總決賽，31歲的維吉尼亞州小姐潔絲蒂·凱利在該場比賽中脫穎而出，接替去年冠軍。

  • 凱利表示，她利用孩子午睡、洗澡後和深夜等零碎時間備戰，還會邊帶孩子做運動、邊餵小寶寶練面試題，主要靠丈夫與家人全力支持。

加州 維吉尼亞州

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